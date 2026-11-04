阿瘦跨入足健康概念領域

阿瘦（8443）加速轉型布局，從傳統鞋履零售跨足足健康服務市場。阿瘦執行長陳思伃昨（3）日表示，今年完成三大品牌重新定位，並開出三家導入足健康概念的新型態門市，搶攻35歲以上亞健康行動市場。

此外，阿瘦今年與晶圓龍頭合作開發員工專屬運動鞋，跨足企業客製化市場，明年並將推出循環機能鞋新品，擴大企業團購及政府採購業務。

阿瘦昨日召開法說會，陳思伃表示，台灣65歲以上人口已突破480萬人，占總人口逾兩成，但足部健康需求並非僅限於銀髮族。目前35歲以上人口占比達66.72%，涵蓋長時間通勤、久站及行走需求的中壯年族群，都是阿瘦未來積極爭取的客群。

阿瘦投入動態足壓量測，至今累積超過60萬筆顧客資料，並結合足壓、步態分析及3D列印鞋墊等技術，將足部資料轉化為商品研發依據。今年8月正式宣布由「阿瘦皮鞋」轉型為「ASO阿瘦足健康」，不再僅以銷售鞋履為主，而是提供足部量測、解讀、商品適配及後續追蹤服務。

在品牌布局方面，阿瘦重新劃分三大品牌定位，ASO主攻專業舒適鞋履，ASO+鎖定足健康機能與個人化需求，BESO則以電商為主要銷售通路。公司今年已開出三家新型態門市，並建立Foot ID顧客資料系統，串聯跨店服務紀錄，規劃每三個月回訪追蹤，帶動顧客再購。

企業客戶方面，阿瘦今年與晶圓龍頭合作開發員工專屬運動鞋，採用rPET鞋面及可回收TPU鞋底，透過員工平台販售。未來將持續爭取企業團購、工作鞋及政府採購專案。

展望2027年，阿瘦規劃推出循環機能鞋，上半年推進新品及門市服務驗證。