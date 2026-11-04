三陽強攻高階機車 發表全球首款渦輪增壓大型速克達概念車 拚年銷百萬輛

三陽全球首發渦輪機車。三陽工業（2206）搶攻全球高階機車市場，3日在米蘭國際機車展發表「全球首款渦輪增壓大型速克達概念車」MAXSYM TURBO，宣示以渦輪增壓、油電混合動力雙軌布局，朝全球年銷百萬輛目標邁進。

三陽此次以「Turbo the Force」為主題，一口氣展出26輛車款，主打MAXSYM TURBO、ADXTG、HD及JET X四款重點車型，產品橫跨大型運動速克達、跨界冒險車、都會通勤及年輕運動市場。相較過去以配備、造型及價格爭取消費者，三陽正將技術升級與高附加價值產品，列為拓展海外市場的核心策略。

最受矚目的MAXSYM TURBO，據三陽介紹，是全球首款導入渦輪增壓系統的大型速克達概念車，將渦輪增壓器與中冷器整合於速克達車體，突破既有車型在空間配置與動力系統設計上的限制，也展現自主研發實力。未來若順利商品化，可望成為三陽切入高性能、大型速克達市場的重要利器。

業界認為，歐洲消費者對大型速克達的動力、操控及設計要求較高，市場競爭不只在售價，更在產品差異化。三陽透過渦輪增壓技術強化性能形象，有助爭取高階客群；若進一步提高高單價車款銷售比重，也有利改善產品組合，帶動平均售價與獲利表現。

不過，MAXSYM TURBO目前仍是概念車，正式量產時程、售價及銷售規劃尚未公布，技術能否轉化為實際訂單，仍待後續觀察。三陽同步將油電混合動力列為未來發展方向，藉此滿足不同市場需求，強化長期競爭力。

其他車款方面，HD鎖定歐洲主流大輪徑速克達市場，結合都會通勤需求與旗艦產品定位；水冷運動速克達JET X以年輕族群為主要客層；ADXTG則升級動力、懸吊及智慧配備，強化長途旅行與多元路況的騎乘能力，擴大海外通路銷售機會。