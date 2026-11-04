亞德客0月營收年增32% 同期新高

氣動元件龍頭亞德客-KY（1590）公布10月合併營收35.65億元、年增32.2%，創單月營收同期新高；累計前十月合併營收372.55億元、年增33.1%，不但提前超越去年全年的343.3億元，更改寫同期歷史新高紀錄。

亞德客指出，10月來自機床設備、電子行業、紡織機械、電池行業及通用機械有較好的出貨；公司對2026年度氣動行業需求及公司整體發展狀況維持樂觀看法，同時推測本次需求上升循環可一路延續至2027年。

亞德客進一步指出，10月份接單金額持續大於出貨金額，接單及出貨持續優於公司預期，除了受惠於市場需求處於上升周期，公司也持續提升品牌形象及開發新產品來提高市場占有率，以增加成長動能。

亞德客表示，中國大陸10月國定長假，導致工作天數較上月減少15%，但10月營收僅較上月減少8%，儘管10月逐步進入氣動產業傳統淡季，但單日平均出貨金額仍較上個月提升7%。

亞德客日前在法說會指出，氣動產業通常具有季節性因素，原先預期營收季減中低個位數，不過目前估計第4季營收可望與第3季持平，表現優於傳統淡季。

展望2027年，亞德客看好中國「十五五」強調智能製造及產業升級，搭配政府刺激政策，將有助於氣動元件市場需求。

亞德客預期，中國政府仍可能視產業情況持續推出支持措施，加上AI設備、汽車、傳統產業及海外電池產能擴張等需求支撐，整體市場景氣有機會延續成長，公司也將持續布局半導體設備應用新領域。

亞德客自結第3季合併營收115.12億元、年增40%，創單季同期新高，合併毛利率49.36%，較第2季49.72%微幅季減，年增3.3個百分點，稅後純益28.47億元，季減13.9%、年增35.5%，每股稅後純益14.23元。