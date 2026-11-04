睿信、聖育上櫃 本周審議

櫃買家族有望再添準上櫃新兵。櫃買中心預計在5日、6日召開上櫃審議委員會，分別審議睿信（7893）、聖育等公司上櫃案，是今年來第35、36家上櫃審議公司。

睿信主要從事軍規等級的連接線束及機櫃模組研發、生產及銷售業務，申請時資本額4.07億元，董事長為陳其忠，推薦證券商是富邦證券及台新證券。睿信2025年度營收為6.11億元，稅後淨利為2.18億元，每股稅後純益（EPS）為5.38元。2026年上半年度營收為2.51億元，稅後淨利為8,451萬元，EPS為2.07元。

聖育主要從事系統暨網路整合及規劃、電信通訊服務，申請時資本額2.22億元，董事長為許恆壽，推薦證券商是中國信託證券及國票證券。聖育2025年度合併營收為16.03億元，歸屬於母公司業主稅後淨利為7,411萬元，EPS為3.49元。