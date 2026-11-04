聽新聞
0:00 / 0:00

睿信、聖育上櫃 本周審議

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導

櫃買家族有望再添準上櫃新兵。櫃買中心預計在5日、6日召開上櫃審議委員會，分別審議睿信（7893）、聖育等公司上櫃案，是今年來第35、36家上櫃審議公司。

睿信主要從事軍規等級的連接線束及機櫃模組研發、生產及銷售業務，申請時資本額4.07億元，董事長為陳其忠，推薦證券商是富邦證券及台新證券。睿信2025年度營收為6.11億元，稅後淨利為2.18億元，每股稅後純益（EPS）為5.38元。2026年上半年度營收為2.51億元，稅後淨利為8,451萬元，EPS為2.07元。

聖育主要從事系統暨網路整合及規劃、電信通訊服務，申請時資本額2.22億元，董事長為許恆壽，推薦證券商是中國信託證券及國票證券。聖育2025年度合併營收為16.03億元，歸屬於母公司業主稅後淨利為7,411萬元，EPS為3.49元。

櫃買中心 營收 富邦

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

信錦財報／第3季每股賺0.02元 第4季低軌衛星產品導入量產

搶攻AI基建！宏于電機營收攻高 預計11月下旬上櫃

宏碁智新財報／第3季和前三季雙創同期新高

宏于訂單火 本月將上櫃

相關新聞

凱基證形象影片 創千萬點閱

凱基證券日前推出全新品牌形象影片，影片上線短短一個月累積突破千萬次觀看，官方Facebook粉絲專頁「凱基證券樂活投資人」之分享互動活動也創下破萬次互動，引發廣大網友熱烈討論與共鳴，活動抽出30名幸運獲獎者亦已全數揭曉。

達發光通訊業務 火爆

聯發科旗下IC設計廠達發（6526）昨（3）日舉行法說會，公司表示，本季在光通訊、乙太網及藍牙音訊高階應用等產品出貨動能延續帶動下，營收表現將大幅優於往年同期，看好明年光通訊業務有望延續今年數倍成長爆發力。

聯詠 Q3 EPS 9.99元 原相3.68元

IC設計廠聯詠（3034）、原相昨（3）日公布第3季財報，聯詠單季每股純益9.99元，原相為3.68元。

信邦營收連七月創高

信邦（3023）昨（3）日公布10月合併營收33.88億元，連七月創新高，月增1.1%，年增32%；前十月合併營收305.72億元，同期新高，年增16.8%。公司看好，本季業績維持第3季高檔水準。

大摩按讚雲端台系鏈

摩根士丹利證券（大摩）發布報告指出，美國雲端巨頭在基礎設施的大舉投資並未停歇，明年展望仍樂觀，有利下游供應鏈，持續為台灣及大中華區伺服器代工、載板、印刷電路板（PCB）及散熱等廠商提供長期成長動能。

永擎上季 EPS 19.81 元 AI 伺服器需求成長、客戶擴大採購 挹注營運表現

和碩孫公司、AI伺服器廠永擎（7711）昨（3）日公布第3季稅後純益13.95億元，創歷史單季新高紀錄，季增103%，年增766%，每股純益19.81元；前三季稅後純益26.20億元，同期新高，年增366%，每股純益37.27元。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。