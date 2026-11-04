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是方三利器 搶 AI 商機

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北報導

是方（6561）昨（3）日舉行法說會，是方表示，在「AI五層蛋糕理論」中掌握基礎建設、應用及能源等三層服務，要擴大資料中心，帶來持續成長，打造成為全方位的AI、雲端及數據公司，提供地網雲整合服務。

是方日前公布財報，第3季毛利率51.5%，每股純益4.31元，且營運季季高，累計今年前三季每股純益11.87元，董事會通過上半年每股配發6.8元現金股利。

累計前三季IDC機房貢獻營收約44.7%，數據網路約37.2%，雲端應用與語音通訊分別為17.1%及1%，近年是方刻意降低語音通訊營收比重，已從2023年的8.5%降至1%。

是方預估，受惠聯雲AI資料中心（LY2）客戶進駐率提升，加上AI以及跨國雲端服務需求持續爆發，下半年營運動能成長強勁，預估營收將有雙位數成長。

是方斥資33億元投資中科虎尾AI資料中心日前動土，吸引國際大型CSP、智慧金融及智慧醫療業者關注，簽約率達五成，預計2028年下半年正式營運，啟用前預銷售目標可望達八到九成，成為下一個推升營運成長關鍵。

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