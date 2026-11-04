測試介面廠精測（6510）昨（3）日公布10月合併營收首度突破7億元大關、達7.02億元，再創單月歷史新高紀錄，月增7.7%，年增72.7%；前十月合併營收約56億元，年增39.5%。

精測表示，10月營收持續受惠AI帶動的高速運算（HPC）訂單需求暢旺。與9月合併營收6.52億元相較，10月業績持續向上攀升，反映高階晶片測試介面需求延續。

展望後市，精測總經理黃水可先前表示，依目前掌握的訂單來看，今年營收朝年增50%邁進，2027年仍可期待接近50%的成長幅度。隨營運規模擴大，每股純益增幅有望高於營收。公司也以明年探針卡營收占比挑戰30%為目標，持續拓展高階測試應用。

精測指出，隨著AI應用全面擴散，推動晶片朝高效能、高頻寬與高功率架構發展，測試複雜度與技術門檻同步提高，客戶對高階測試介面的需求日益迫切，該公司已推出AI與高效能運算（HPC）完整測試介面產品，涵蓋晶圓測試探針卡、高功率老化測試板、IC測試載板及系統級測試板解決方案，以滿足客戶一次購足的需求。

精測第3季歸屬母公司業主合併淨利5.51億元，連續三季創單季獲利歷史新高，季增11.5%，並較去年同期成長一倍，每股純益16.75元；前三季歸屬母公司業主合併淨利13.87億元，年增逾九成，每股純益42.2元，大賺逾四個股本。

精測強調，研發重點聚焦下一世代探針卡與測試載板，以因應AI客製化晶片需求，同時推動「AI in House」企業智慧協作，探索AI於研發設計、工程知識管理、供應鏈協作及智慧製造等應用，審慎樂觀本季及未來營運。