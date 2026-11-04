企業上市櫃座談 互動熱

櫃買中心與臺灣證券交易所共同組成「資本市場服務團」，攜手安侯建業聯合會計師事務所，日前舉辦「2026年度推動優質企業邁入資本市場座談會」，聚焦於提供不同規模企業一站式資本市場服務，為企業拓展國際版圖奠定基礎。

此外，櫃買中心在活動中特別邀請上櫃公司立盈環保財務長李文桐分享上櫃掛牌實務經驗，與在場與會者充分交流互動。

櫃買中心副總經理李淑暖表示，櫃買中心成立30多年來致力建構包含創櫃、興櫃及上櫃板塊的多層次資本市場，已扶植逾2,700家公司進入資本市場，獲世界銀行譽為「扶植中小企業最有經驗的交易所」。近年企業進入資本市場熱度不減，2025年申請上櫃達44家創近十年新高；截至10月29日，今年來申請上櫃與興櫃家數已分別達39家及74家，上櫃IPO籌資額達338.84億元，各項表現均超越去年同期。

近兩年申請上櫃者多為平均資本額約3.8億元的中小型企業，類型涵蓋成立逾30年的隱形冠軍、半導體供應鏈以及生技、資安等創新公司，顯示櫃買市場已成功形塑多元產業聚落，成為高科技、生技與數位雲端等成長型企業的掛牌首選。

此外，興櫃市場今年前三季日均成交值突破百億元，近一年主板掛牌企業高達九成是透過興櫃穩健銜接，充分發揮其藉由券商輔導強化治理、協助熟悉法規及價格發現的核心功能。櫃買市場將持續茁壯，作為支持台灣產業創新與中小企業成長的最重要資本平台。

安侯建業主席陳俊光則指出，台灣擁有眾多具技術實力與潛力的優秀企業，資本市場正是助其加速成長與提升競爭力的關鍵平台。無論是推動創新產業、綠色轉型或邁向國際，進入資本市場不僅能充實資源、健全公司治理，更能強化品牌能見度與信任度。