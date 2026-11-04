紐約證交所來台談合作

紐約證券交易所（NYSE）亞太區業務發展及資本市場代表昨（3）日拜訪臺灣證券交易所，雙方就台灣資本市場發展及跨境籌資等議題進行交流，共同探索台美資本市場合作契機。

紐約證券交易所為全球指標性證券交易所之一，具有豐富的國際企業上市及資本市場服務經驗。

台灣資本市場近年表現亮眼，國際資金對台股參與持續提升，截至今年9月底，台股市值排名全球第五，外資持股市值占比達48%，展現國際投資人對台灣資本市場的高度參與。

為進一步提升台灣市場國際能見度並深化全球資金鏈結，臺灣證券交易所近年積極深化國際交流，持續與全球主要交易所建立合作關係，透過互訪及市場發展經驗分享，拓展跨境合作機會。

紐約證券交易所此次與臺灣證券交易所會談聚焦資本市場發展經驗，雙方就台美資本市場特色、企業跨境上市需求及市場實務進行意見交流。台灣擁有完整的半導體、AI及資通訊產業聚落，具備深厚的科技產業基礎與活絡的資本市場，隨著企業國際化布局及全球籌資需求日益多元，如何協助企業運用不同市場資源、拓展國際投資人基礎，亦成為資本市場重要發展課題。