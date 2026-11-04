凱基證形象影片 創千萬點閱

凱基證券日前推出全新品牌形象影片，影片上線短短一個月累積突破千萬次觀看，官方Facebook粉絲專頁「凱基證券樂活投資人」之分享互動活動也創下破萬次互動，引發廣大網友熱烈討論與共鳴，活動抽出30名幸運獲獎者亦已全數揭曉。

影片以「選擇凱基，開始累積」為核心理念，透過貼近年輕世代生活情境的故事，傳遞每一次主動開始，都在為自己累積更多可能，並逐步累積未來的底氣。

大量網友分享自身感受，有留言表示「投資最難的是開始，這支影片很有感」、「我也該選一間證券公司開始累積」、「孩子的未來不能等」，也引起網友共鳴認為影片真實呈現年輕世代面對夢想與未來規劃的心境，直呼「第一次看到證券廣告這麼貼近生活」。

此外，不少觀眾對影片主題曲及整體年輕風格給予正面評價，更有網友幽默表示「如果財富累積速度也能開二倍速就好了」，顯示影片不僅成功吸引網友關注，也進一步引發大眾對長期投資與未來規劃的討論。

此次凱基證券品牌影片以年輕人日常生活為主軸，演繹出改變微小的生活習慣，開始關心世界，享受自己時光，規劃及掌握自在的人生。凱基證券表示，透過更貼近新世代的語言與溝通方式，鼓勵投資人勇敢踏出第一步，點選每個現在，轉變精采未來，讓投資成為日常生活一部分。

「選擇凱基，開始累積」不只是品牌理念，更反映在凱基證券近年持續推動全面轉型，從數位平台優化、人才培育到AI應用，持續打造更貼近新世代需求的投資體驗。

其中，「隨身e策略」App今年完成全新改版，以「全新介面、全新體驗、全新旅程」為核心，從使用者需求出發，打造更直覺便利的投資體驗。新版App整合帳務總覽、市場資訊、即時新聞與投資工具，並串聯研究資源、選股策略及AI應用，協助投資人更有效率掌握市場機會。

除數位平台優化，凱基證券也持續推動人才升級及AI賦能計畫，透過人機協作提升服務效率，讓同仁能投入更多心力於客戶需求理解與專業服務，打造更具溫度的金融服務體驗。