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信邦營收連七月創高
信邦（3023）昨（3）日公布10月合併營收33.88億元，連七月創新高，月增1.1%，年增32%；前十月合併營收305.72億元，同期新高，年增16.8%。公司看好，本季業績維持第3季高檔水準。
信邦表示，全球半導體高階設備迎來爆發性成長，公司目前在半導體高階設備、人形機器人、商用無人機等三大利基領域的策略布局成形。未來隨著高階客製化新產品陸續投產，可望優化產品組合與毛利表現。
信邦10月營收持續衝高，受惠於汽車及電子周邊等領域銷售增加，分別較9月增長47%及3.6%。「MAGIC」五大產業前十月表現均年增，分別為醫療及健康照護產業成長26.9%、汽車產業成長30.53%、綠能產業減少6.8%、工業應用產業成長39.7%、通訊及電子周邊產業減少4.3%。
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