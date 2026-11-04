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聯詠 Q3 EPS 9.99元 原相3.68元
IC設計廠聯詠（3034）、原相昨（3）日公布第3季財報，聯詠單季每股純益9.99元，原相為3.68元。
聯詠第3季合併營收309.71億元，靠近財測區間上緣，季增8%，年增26%；毛利率40.89%；歸屬母公司業主淨利60.76億元，季減3.9%，年增66.2%，每股純益9.99元。
聯詠前三季合併營收827.76億元，年增6.3%；歸屬母公司業主淨利161.71億元，年增27.7%，每股純益26.58元。
聯詠先前評估，下半年消費電子需求有減緩現象，不過，該公司手機客戶備貨需求仍在，邊緣AI影像辨識晶片出貨也會持續穩健成長。
原相第3季合併營收25.28億元，季減0.3%，年增14.3%；歸屬母公司業主淨利5.45億元，季增7%、年增23.5%，每股純益3.68元。前三季合併營收72.75億元，年增6.3%；歸屬母公司業主淨利14.45億元，年增6.8%，每股純益9.79元。
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