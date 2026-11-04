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大摩按讚雲端台系鏈

經濟日報／ 記者張瀞文／台北報導

摩根士丹利證券（大摩）發布報告指出，美國雲端巨頭在基礎設施的大舉投資並未停歇，明年展望仍樂觀，有利下游供應鏈，持續為台灣及大中華區伺服器代工、載板、印刷電路板（PCB）及散熱等廠商提供長期成長動能。

台廠中，大摩看好緯創（3231）、緯穎、廣達、欣興、南電、嘉澤、金像電、鴻海、台光電、川湖、奇鋐、勤誠、台達電、貿聯-KY、台燿等15檔個股，都給予「優於大盤」評等。

美國大型雲端服務供應商（CSP）最近陸續公布財報，大摩認為，從這些企業展望與預估資本支出來看，對大中華區供應鏈偏向正面。下一個觀察重點，將是CSP對2027年資本支出的指引，將如何影響大中華區科技硬體公司今年第4季財報表現。

大摩觀察微軟、Google、Meta及亞馬遜最近財報及展望，發覺整體基調一致正向，需求持續超過供給。2026年接近尾聲，市場焦點已轉向2027年的資本支出。雖然大型CSP本季並未提供量化指引，但CSP展望評論顯示，需求動能2027年仍將維持強勁。

大摩 雲端 緯穎

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