達發光通訊業務 火爆

聯發科旗下IC設計廠達發（6526）昨（3）日舉行法說會，公司表示，本季在光通訊、乙太網及藍牙音訊高階應用等產品出貨動能延續帶動下，營收表現將大幅優於往年同期，看好明年光通訊業務有望延續今年數倍成長爆發力。

針對光通訊業務，達發表示，其專注於電子積體電路（EIC）領域的PAM4 DSP及TIA晶片，目前已與多家全球前十大光收發模組廠建立穩定合作關係，出貨表現優於預期。

另外，達發單通道50G產品已導入多家模組廠並進入規模量產，單通道100G PAM4 DSP晶片也已從第3季開始出貨，預期明年上半年逐步放量。下一世代單通道200G產品則正開發中，目標明年底前設計定案。

TIA產品方面，除了搭配達發自家PAM4 DSP出貨，其50G TIA已以獨立晶片形式出貨，100G TIA也與DSP同步提供給客戶，並已展開新一代200G TIA規畫。

達發評估，明年光通訊業務有望延續今年數倍成長態勢。近期該公司取得元澄半導體2.1%股權，目標透過雙方合作，加速可插拔式光收發模組相關產品驗證與設計優化，進一步縮短模組客戶的開發周期與導入時間。

談到寬頻業務，達發指出，旗下10G PON營收增速領先其他寬頻產品，帶動產品組合往高階提升。該公司今年在北美市場展現強勁成長力道，前三季寬頻業務來自北美市場營收呈現翻倍成長。25G及50G PON於美系客戶端驗證均如期推進，預計明年進入量產。

乙太網業務方面，低軌衛星客戶持續布局地面接收設備，並拓展企業及商用場域，傳輸規格升級，帶動達發1G及2.5G PHY晶片出貨，價量齊揚推升營收成長。非管理型交換機晶片在海外通路市占穩健擴張，加上輕管理型機種需求增溫，交換機為今年乙太網業務重要成長動能之一。

達發提到，新一代2.5G PHY、10G PHY及2.5G交換機晶片陸續進入量產，搭配PON Gateway、聯發科WiFi與5G FWA的用戶終端設備產品線，預期將為乙太網業務挹注新一波成長。

無線邊緣AI事業群方面，達發藍牙音訊產品線在商務耳機領域耕耘多年，預期今年商務耳機相關營收有望相較去年翻倍成長。