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宏碁資訊、宏碁智新 犀利
宏碁子公司「老虎隊」陸續公布第3季財報，宏碁資訊（6811）、宏碁智新獲利雙雙繳出同期新高紀錄，其中，宏碁資訊單季稅後純益為1.94億元，略低於上季、年增32%，每股純益4.68元；累計宏碁資訊前三季每股純益為14.17元，賺逾一個股本，已接近2025年全年每股14.36元的水準。
宏碁資訊第3季營收38.22億元，季增28.8%、年增70.2%；毛利率9.9%，季減2.5個百分點、年減3.9個百分點；營益率6.4%，季減1.7個百分點、年減1.6個百分點。累計今年前三季營收97.46億元，年增30.8%；毛利率11.4%，年減1.3個百分點；營益率7.5%，年減0.5個百分點；稅後純益5.87億元，年增26%。
在宏碁智新方面，今年第3季營收4.22億元，季增23.8%、年增44.5%；毛利率18.8%，季減1.5個百分點、年減4.1個百分點；營益率5.4%，季減1.6個百分點、年減3個百分點；稅後純益2,210萬元，與上季持平、年增9.4%，每股純益0.79元。累計今年前三季營收10.22億元，年增38.5%；毛利率19.5%，年減5.2個百分點；營益率6%，年減2.9個百分點；稅後純益5,712萬元，年增4%，每股純益2.13元。
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