聽新聞
0:00 / 0:00

騰輝9月 EPS 2.7 元 冠西電 -0.05 元

經濟日報／ 記者尹慧中／台北報導

銅箔基板廠騰輝-KY（6672）遭列注意股票，昨（3）日應主管機關要求，公告自結9月稅前盈餘2.96億元，年增598.47%；淨利2.22億元，年增487.37%，每股純益2.7元，換算9月已賺進第2季獲利約91.2%。

加計8月自結數，騰輝累計8、9月每股純益4.7元，逼近上半年每股純益4.75元。

因應客戶強勁需求，騰輝日前於泰國大城府Hi-Tech工業園區舉行新廠開幕典禮，啟用集團東南亞首座生產基地，並同步推進泰國廠後續產能建置，以及大陸昆山15億元擴產計畫。

【記者籃珮禎／台北報導】冠西電（2466）近期股價達公布注意標準，昨（3）日應主管機關要求，公告自結9月稅後淨損900萬元，每股淨損0.05元。

東南亞 泰國 每股純益

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

騰輝獲利／自結9月每股賺2.7元 逼近第2季整季獲利

大世科9月EPS 0.47元 碩禾0.42元

冠西電獲利／9月自結每股虧0.05元 第3季每股虧0.2元較上季由盈轉虧

台光電前三季每股純益82.92元 台燿25.41元

相關新聞

凱基證形象影片 創千萬點閱

凱基證券日前推出全新品牌形象影片，影片上線短短一個月累積突破千萬次觀看，官方Facebook粉絲專頁「凱基證券樂活投資人」之分享互動活動也創下破萬次互動，引發廣大網友熱烈討論與共鳴，活動抽出30名幸運獲獎者亦已全數揭曉。

達發光通訊業務 火爆

聯發科旗下IC設計廠達發（6526）昨（3）日舉行法說會，公司表示，本季在光通訊、乙太網及藍牙音訊高階應用等產品出貨動能延續帶動下，營收表現將大幅優於往年同期，看好明年光通訊業務有望延續今年數倍成長爆發力。

聯詠 Q3 EPS 9.99元 原相3.68元

IC設計廠聯詠（3034）、原相昨（3）日公布第3季財報，聯詠單季每股純益9.99元，原相為3.68元。

信邦營收連七月創高

信邦（3023）昨（3）日公布10月合併營收33.88億元，連七月創新高，月增1.1%，年增32%；前十月合併營收305.72億元，同期新高，年增16.8%。公司看好，本季業績維持第3季高檔水準。

大摩按讚雲端台系鏈

摩根士丹利證券（大摩）發布報告指出，美國雲端巨頭在基礎設施的大舉投資並未停歇，明年展望仍樂觀，有利下游供應鏈，持續為台灣及大中華區伺服器代工、載板、印刷電路板（PCB）及散熱等廠商提供長期成長動能。

永擎上季 EPS 19.81 元 AI 伺服器需求成長、客戶擴大採購 挹注營運表現

和碩孫公司、AI伺服器廠永擎（7711）昨（3）日公布第3季稅後純益13.95億元，創歷史單季新高紀錄，季增103%，年增766%，每股純益19.81元；前三季稅後純益26.20億元，同期新高，年增366%，每股純益37.27元。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。