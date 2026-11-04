聽新聞
0:00 / 0:00
騰輝9月 EPS 2.7 元 冠西電 -0.05 元
銅箔基板廠騰輝-KY（6672）遭列注意股票，昨（3）日應主管機關要求，公告自結9月稅前盈餘2.96億元，年增598.47%；淨利2.22億元，年增487.37%，每股純益2.7元，換算9月已賺進第2季獲利約91.2%。
加計8月自結數，騰輝累計8、9月每股純益4.7元，逼近上半年每股純益4.75元。
因應客戶強勁需求，騰輝日前於泰國大城府Hi-Tech工業園區舉行新廠開幕典禮，啟用集團東南亞首座生產基地，並同步推進泰國廠後續產能建置，以及大陸昆山15億元擴產計畫。
【記者籃珮禎／台北報導】冠西電（2466）近期股價達公布注意標準，昨（3）日應主管機關要求，公告自結9月稅後淨損900萬元，每股淨損0.05元。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。