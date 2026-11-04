合勤控三引擎 催動營運

合勤控（3704）昨（3）日舉行法說會。受記憶體等零組件影響毛利率及第3季營收，但前三季每股純益2.71元，賺贏2025年全年的1.56元。合勤控看好本季業績成長，繼續擴大市場，搶進一級電信營運商、企業網通加上國防專標案，推升2027年營收、獲利成長。

合勤控前三季來自寬頻設備占比76%，年增一成，企業網通占比14%，年增17%，其他占10%，年增88%；歐洲占比44%，年減2%，美洲占比14%，年減25%，新興市場及亞太占42%，年增88%。

法人關注其他類產品是否為國防產品成長，合勤控董事長朱順一表示，國防事業占其他類產品一大部分，以國內市場為主，並積極參加國際國防展，小部分出貨給中東客戶，尚未明顯放量；國防產品技術主要是通訊、雷達以及電子戰技術，中科院是國內最大客戶，未來成長機會很大。

關鍵零組件近期缺貨漲價，可能影響客戶拉貨意願。合勤控營運長林錦蘭表示，積極策略性備料，但記憶體等零組件漲價幅度超乎合勤控及客戶的預期，部分營運商無法承受，第3季出現拉貨放緩，本季扣除上述狀況，二級、三級營運商需求仍持續成長，國防部分也會有入帳，仍有機會成長。

合勤控營運長林錦蘭表示，明年持續深化一級電信營運商及國防市場；將擴大南亞客戶及產品線，營收貢獻；南美、東南亞及紐澳新客戶也是2027年成長關鍵。看好電信寬頻、企業網通及國防事業將同步成長。