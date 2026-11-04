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一詮第3季 EPS 0.68元 達方0.31元
一詮（2486）昨（3）日公布第3季歸屬母公司業主淨利1.62億元，季增11.52%，年增217.07%，每股純益0.68元；前三季每股純益1.59元，年增近九倍，寫近年新高。
展望後市，一詮全力推動新北五股與三重雙基地擴產，散熱片月產值正朝5億元邁進，目標明年底拉升至10億元；輝達新架構散熱方案亦持續驗證中。受惠AI高階均熱片出貨強勁，一詮前三季呈現「季季獲利皆超越去年全年」的爆發走勢。
一詮第3季毛利率20.35%，季減0.62個百分點，年增6.27個百分點；營益率9.65%，季增0.78個百分點，年增7.9個百分點。前三季毛利率20.75%，年增7.1個百分點；稅後純益3.74億元，年增889.57%。
一詮表示，高階均熱片受惠AI伺服器與客製化晶片強勁拉貨，散熱比重逼近五成，帶動產品組合與毛利率顯著優化。為卡位次世代商機，公司攜手工研院投資成立惠智先進，進軍AI晶片液冷市場，加速微流道冷板等技術商品化，深化先進封裝散熱布局。
【記者李珣瑛／新竹報導】達方（8163）昨（3）日舉行法說會，公布上季毛利率15%，季減1.6個百分點，年增0.9個百分點；稅後純益0.9億元，季減1.2%，年增941.3%，每股純益0.31元。前三季毛利率16.5%，年增0.6個百分點；稅後純益2.3億元，年增77.8%，每股純益0.82元。
達方表示，第3季營收與毛利率走弱，不過全年營收較去年成長的目標維持不變。
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