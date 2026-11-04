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富世達第3季 EPS 18.11 元 攀高峰

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北報導

軸承暨AI水冷零組件大廠富世達（6805）昨（3）日召開法說會，公布第3季稅後純益12.42億元，季增46.3%、年增80.8%，每股純益18.11元，創單季歷史新高；前三季每股純益43.88元。

展望未來，富世達指出，從目前訂單狀況來看，本季營運正向，後市樂觀。

富世達指出，上季營運高飛，反映AI水冷快接頭出貨暢旺，伴隨AI伺服器相關零組件占比持續擴大，看好本季營運持續成長，毛利率也將進一步提升。

據悉，隨著水冷散熱在AI資料中心的滲透率一路擴大，加上GPU、ASIC的案子愈來愈多，富世達的水冷快接頭出貨動能持續強勁。法人看好，富世達下半年毛利率逐季走升，全年營收年增約四成。

富世達結算，第3季營收45.02億元，季增20.4%，年增26.3%；毛利率38.03%，季增3.98個百分點，年增10.37個百分點。前三季營收124.25億元，年增47.3%；稅後純益30.08億元，年增118.9%；毛利率34.9%，年增9.83個百分點，每股純益43.88元。

針對近期產能狀況，富世達透露，水冷快接頭新產能已陸續開出，且比原先預期產能多五成，加上AI伺服器對水冷快接頭需求持續增長，明年還有ASIC相關專案放量，對AI伺服器零組件業務成長性相當樂觀。

手機軸承方面，富世達表示，與陸系大客戶合作關係密切，都有參與客戶新一代產品，並且都是主力供應商，惟近期因記憶體飆漲，致使手機成本上升，略影響出貨動能，惟整體而言仍平穩。

富世達統計，前三季產品營收比重中，伺服器相關產品占比達65.1%，較去年同期33.7%翻倍成長；折疊機約29.8%，筆電4.5%，兩項業務分別較去年同期的58.5%、7%縮減。

富世達強調，新業務滑軌則正與客戶驗證中，期盼未來能逐步顯著貢獻業績。

富世達 伺服器 毛利率

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