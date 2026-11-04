宏碁旺季到出貨喊衝 消費性 PC 全年估成長逾15%

進入雙11等消費大檔期，宏碁（2353）台灣區品牌產品暨行銷經理吳克謙昨（3）日指出，儘管受關鍵零組件漲價與缺料影響，宏碁今年累計前十月在台灣消費性市場PC出貨量年增15%，在旺季效應及多元化產品組合下，預期11、12月及全年出貨年增率能超越15%。

宏碁昨日在台舉辦雙11新品體驗會，展示多款人工智慧筆電、輕薄筆電、平板電腦及顯示設備，並推出年度購機優惠活動。

吳克謙表示，今年台灣消費性市場成長主要受惠產品多元化及產品組合優化策略，隨消費者需求日益個人化，宏碁持續擴大筆電產品陣容，從外型設計、重量、規格到配色均提供更多選擇，以滿足不同族群需求。

吳克謙認為，近年消費者對筆電輕量化重視程度提升，宏碁為此推出對應產品，盼提高產品吸引力，期望成為推動換機的重要因素。

吳克謙指出，今年整體PC產業面臨多重外部干擾，除原物料與零組件交期延宕，記憶體等關鍵零組件漲價也加重成本負擔。儘管如此，宏碁今年累計前10月在台灣消費性市場PC出貨量仍年增15%；由於產品平均售價隨成本調整而墊高，營收成長幅度將優於出貨量。

展望後市，吳克謙指出，11、12月適逢雙11與年底傳統旺季，雖然最終表現仍須觀察這二個月的買氣及促銷力道而定，但內部設定目標是出貨年增率能高於前十月的15%水準。

針對零組件供應方面，吳克謙表示，目前獨顯及特定主流處理器的上游供應狀況仍偏吃緊、且價格浮動，加上庫存由全球總部統一調配，台灣市場能分配到的高階顯卡貨量相對有限。

他說，今年1至10月搭載獨立顯示卡的高階筆電出貨占比約15%至18%，後續供貨保守以對，若供應狀況改善，目標將高階筆電出貨占比提升至18%至20%。