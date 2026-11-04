永擎上季 EPS 19.81 元 AI 伺服器需求成長、客戶擴大採購 挹注營運表現

和碩孫公司、AI伺服器廠永擎（7711）昨（3）日公布第3季稅後純益13.95億元，創歷史單季新高紀錄，季增103%，年增766%，每股純益19.81元；前三季稅後純益26.20億元，同期新高，年增366%，每股純益37.27元。

永擎受惠AI伺服器訂單旺，第3季營收首度突破百億元大關、達118.16億元，創單季新高，季增73.24％、年增78.08％，並推升單季獲利同步攻頂。永擎昨天不受台股重挫影響，逆勢漲1元、收545元。

永擎目前AI伺服器客戶版圖已擴及東北亞、東南亞及美國等地的市場，除了持續開拓新客戶外，原先採購通用型伺服器的既有客戶，也陸續開始導入AI伺服器，帶動該公司AI伺服器業務規模進一步擴大。

產品布局方面，永擎透露，下半年AI伺服器將以輝達B300及GB300平台為主要出貨產品，隨相關產品出貨逐步放量，可望成為下半年營運成長主力。至於下一代輝達Vera Rubin平台產品，預期主要營收貢獻將落在明年。

供應鏈方面，下半年整體料況供應吃緊，永擎先前已提前進行備料，目前GPU供應大致到位，不過，部分關鍵零組件供應仍存在壓力，以CPU及PCB等料件相對吃緊，後續供應情況仍須觀察。在AI伺服器需求持續成長、新舊客戶同步擴大採購下，下半年營運可望持續升溫。

永擎並與日本上市公司Data Section達成戰略合作，售出587台搭載輝達Blackwell架構B200 GPU的AI伺服器，合計搭載4,696顆圖形處理器（GPU），將部署於泰國曼谷近郊AI資料中心，作為美國大型企業專屬算力平台，預期該專案將在下半年陸續出貨。