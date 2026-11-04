聽新聞
0:00 / 0:00

永擎上季 EPS 19.81 元 AI 伺服器需求成長、客戶擴大採購 挹注營運表現

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北報導
永擎董事長許隆倫。聯合報系資料照
永擎董事長許隆倫。聯合報系資料照

和碩孫公司、AI伺服器廠永擎（7711）昨（3）日公布第3季稅後純益13.95億元，創歷史單季新高紀錄，季增103%，年增766%，每股純益19.81元；前三季稅後純益26.20億元，同期新高，年增366%，每股純益37.27元。

永擎受惠AI伺服器訂單旺，第3季營收首度突破百億元大關、達118.16億元，創單季新高，季增73.24％、年增78.08％，並推升單季獲利同步攻頂。永擎昨天不受台股重挫影響，逆勢漲1元、收545元。

永擎目前AI伺服器客戶版圖已擴及東北亞、東南亞及美國等地的市場，除了持續開拓新客戶外，原先採購通用型伺服器的既有客戶，也陸續開始導入AI伺服器，帶動該公司AI伺服器業務規模進一步擴大。

產品布局方面，永擎透露，下半年AI伺服器將以輝達B300及GB300平台為主要出貨產品，隨相關產品出貨逐步放量，可望成為下半年營運成長主力。至於下一代輝達Vera Rubin平台產品，預期主要營收貢獻將落在明年。

供應鏈方面，下半年整體料況供應吃緊，永擎先前已提前進行備料，目前GPU供應大致到位，不過，部分關鍵零組件供應仍存在壓力，以CPU及PCB等料件相對吃緊，後續供應情況仍須觀察。在AI伺服器需求持續成長、新舊客戶同步擴大採購下，下半年營運可望持續升溫。

永擎並與日本上市公司Data Section達成戰略合作，售出587台搭載輝達Blackwell架構B200 GPU的AI伺服器，合計搭載4,696顆圖形處理器（GPU），將部署於泰國曼谷近郊AI資料中心，作為美國大型企業專屬算力平台，預期該專案將在下半年陸續出貨。

EPS 伺服器 和碩

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

融程電獲利／第3季14.13億元創新高 EPS達2.63元

華邦電第三季毛利率衝70.6% EPS達7.58元、前三季賺15.32元

華邦電探149.5元！環球晶、富世達法說前齊跌 市場關注焦點一次看

零壹Q3獲利創高

相關新聞

凱基證形象影片 創千萬點閱

凱基證券日前推出全新品牌形象影片，影片上線短短一個月累積突破千萬次觀看，官方Facebook粉絲專頁「凱基證券樂活投資人」之分享互動活動也創下破萬次互動，引發廣大網友熱烈討論與共鳴，活動抽出30名幸運獲獎者亦已全數揭曉。

達發光通訊業務 火爆

聯發科旗下IC設計廠達發（6526）昨（3）日舉行法說會，公司表示，本季在光通訊、乙太網及藍牙音訊高階應用等產品出貨動能延續帶動下，營收表現將大幅優於往年同期，看好明年光通訊業務有望延續今年數倍成長爆發力。

聯詠 Q3 EPS 9.99元 原相3.68元

IC設計廠聯詠（3034）、原相昨（3）日公布第3季財報，聯詠單季每股純益9.99元，原相為3.68元。

信邦營收連七月創高

信邦（3023）昨（3）日公布10月合併營收33.88億元，連七月創新高，月增1.1%，年增32%；前十月合併營收305.72億元，同期新高，年增16.8%。公司看好，本季業績維持第3季高檔水準。

大摩按讚雲端台系鏈

摩根士丹利證券（大摩）發布報告指出，美國雲端巨頭在基礎設施的大舉投資並未停歇，明年展望仍樂觀，有利下游供應鏈，持續為台灣及大中華區伺服器代工、載板、印刷電路板（PCB）及散熱等廠商提供長期成長動能。

永擎上季 EPS 19.81 元 AI 伺服器需求成長、客戶擴大採購 挹注營運表現

和碩孫公司、AI伺服器廠永擎（7711）昨（3）日公布第3季稅後純益13.95億元，創歷史單季新高紀錄，季增103%，年增766%，每股純益19.81元；前三季稅後純益26.20億元，同期新高，年增366%，每股純益37.27元。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。