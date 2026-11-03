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亞德客10月營收創同期新高 估需求延續至2027年

中央社／ 台北3日電

氣動元件廠亞德客-KY今天公布10月自結合併營收新台幣35.65億元，月減6.45%、年增32.17%，創同期新高；累計前10月營收372.55億元，較2025年同期增加33%，創同期新高。

亞德客-KY指出，10月接單金額持續大於出貨金額，接單及出貨優於預期，來自機床設備、電子、紡織機械、電池及通用機械產業應用有較好出貨，除了受惠市場需求處於上升週期，公司持續提升品牌形象及開發新產品來提高市場占有率，增加成長動能，不過10月中國大陸長假使得工作天數較9月減少15%，使得營收月減。

亞德客表示，中國大陸政府強調智能製造及產業升級伴隨其他刺激政策，有助氣動市場需求，亞德客對今年氣動產業需求及公司整體發展狀況維持樂觀看法，推測此次需求上升循環可延續至2027年。

展望第4季，亞德客評估可能較第3季持平，表現優於以往正常季節性略降水準，持續布局半導體設備應用新領域。

營收 亞德客 新台幣

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