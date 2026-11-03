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一詮財報／第3季淨利1.62億元、年增2.1倍 前三季EPS 1.59 元

經濟日報／ 記者籃珮禎／台北即時報導
一詮營運總部。記者籃珮禎／攝影
一詮營運總部。記者籃珮禎／攝影

一詮（2486）3日董事會通過第3季財報，單季歸屬母公司業主淨利1.62億元，季增11.52%，相較去年同期大幅成長217.07%，每股純益0.68元。累計前三季歸屬母公司業主淨利3.74億元，年增889.57%，每股純益1.59元，改寫近年新高。

一詮第3季合併營收23億元，季增11.55%，年增48.29%；營業毛利4.68億元，單季毛利率20.35%，季減0.62個百分點，年增6.27個百分點；營業利益2.22億元，營益率9.65%，季增0.78個百分點，年增7.9個百分點；稅前盈餘2.03億元。

累計前3季合併營收59.84億元，年增32.96%；營業毛利12.42億元，毛利率20.75%，年增7.1個百分點；營業利益5.18億元，營益率8.66%，遠優於去年同期的2.17%；累計前3季每股純益1.59元，相較去年同期的0.16元大幅躍升。

一詮今年營運強勁，從首季每股純益0.29元、第2季0.62元，到第3季0.68元，呈現季季獲利皆超車去年全年的強勢格局。

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