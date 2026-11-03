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宏碁智新財報／第3季和前三季雙創同期新高

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導

宏碁智新（7794）3日召開董事會，公布2026年第3季及前三季財務報告。第3季合併營收新台幣4.22億元，季增23.8%、年增44.6%，季營收創歷史新高；累計前三季合併營收10.22億元，年增38.5%，創下同期新高，同時前三季累計營收已超越2025年全年總合。獲利方面，第3季稅後淨利2,210萬元，年增9.4%，前三季稅後淨利5,712萬元，年增4.0%，雙創同期新高，每股盈餘（EPS）2.13元，營運穩健。

印度市場為宏碁智新本季營運亮點，於當地邀請寶萊塢影星擔任品牌代言人，結合具競爭力的價格策略與通路布局，積極掌握節慶旺季消費商機，帶動冷氣產品市場反應熱絡，後續將乘勝追擊推出洗衣機等大家電新品，擴充產品組合，加速拓展印度市場版圖。

除此之外，宏碁智新旗下Acerpure AQUA WP6冰溫瞬熱RO氣泡飲水機及Acerpure COZY F6 AI智慧離子DC循環風扇，雙雙榮獲第35屆台灣精品獎，展現公司在產品設計與研發上的實力。

展望第4季，宏碁智新將持續深化雙印及東南亞市場布局，掌握各市場需求，推進全產品系列銷售，並持續投入產品研發，衝刺年度營運目標。

宏碁 財報 營收 新台幣

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