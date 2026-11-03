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AI光通訊需求強勁 達發100G晶片明年放量、200G拚2027年底投片

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
達發執行副總經理暨發言人謝孟翰看好達發明年營運續強。圖／達發提供
達發執行副總經理暨發言人謝孟翰看好達發明年營運續強。圖／達發提供

AI資料中心高速傳輸需求持續升溫，帶動達發科技（6526）光通訊業務進入高速成長期。達發今日法說會指出，單通道100G PAM4 DSP晶片已於第三季開始小量出貨，預計2027年上半年逐步放量，下一世代200G產品則力拚2027年底前完成投片（Tape-Out）。受惠全球前十大光收發模組廠客戶滲透率提升，達發看好2027年光通訊業務有望延續今年數倍成長態勢，成為公司最重要的成長引擎之一。

達發第3季合併營收69.4億元，季增10.4%、年增23.3%，在有線網通基礎建設及無線邊緣AI兩大事業群同步帶動下，單季營收及獲利雙創上市以來新高。

達發執行副總經理暨發言人謝孟翰表示，光通訊業務聚焦電子積體電路（EIC），包括PAM4 DSP及TIA晶片，目前已與多家全球前十大光收發模組廠建立穩定合作關係，出貨表現優於預期。其中，單通道50G產品已進入規模量產，100G產品明年上半年逐步放量，200G產品正積極開發。TIA方面，50G產品已開始獨立出貨，100G產品同步提供客戶，並啟動200G產品規畫。

謝孟翰指出，AI資料中心帶動可插拔式光收發模組需求強勁，供應持續緊俏，客戶更加重視供貨穩定性。達發憑藉製程、成本及供應能力等優勢，持續提高全球主要模組廠滲透率，預期2027年光通訊業務對整體營收貢獻將更加顯著。

寬頻網通方面，10G PON受惠全球電信營運商規格升級，營收增速領先其他產品，加上切入AI資料中心頻外管理（OOB）架構，帶動今年前三季北美寬頻營收翻倍成長。下一世代25G、50G PON已在美系客戶端進行驗證，預計2027年量產。達發並與聯發科合作展示50G PON AI閘道器，結合網路自動診斷、修復及後量子密碼學安全機制。

乙太網業務則受惠低軌衛星地面接收設備升級，1G、2.5G PHY晶片價量齊揚，交換機晶片海外市占亦持續擴張，新一代2.5G PHY、10G PHY及2.5G交換機晶片陸續量產。

無線邊緣AI方面，商務耳機專案陸續量產，預估今年全年營收可望較去年翻倍，占藍牙音訊營收比重由去年個位數提升至接近兩成，帶動產品平均售價提升。藍牙傳輸也積極拓展電子貨架標籤等商用物聯網應用。

展望第4季，謝孟翰表示，光通訊、乙太網及高階藍牙音訊產品出貨動能延續，預期單季營收將大幅優於往年同期，年增幅度可望進一步擴大，為2027年營運成長奠定基礎。

達發 光通訊 晶片 營收

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