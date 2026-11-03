邁達特營收／10月23.83億元創新高 企業AI應用需求持續升溫

邁達特（6112）3日公告10月營收23.83億元，月增15.2%、年增27.1%，創下歷史新高紀錄。公司表示，成長動能主要來自於企業AI應用需求持續升溫，金融、製造及政府單位投入AI資料中心建置，帶動AI伺服器、儲存及網路設備需求。

邁達特總經理施建成表示，企業AI應用需求持續升溫，金融、製造及政府單位投入AI資料中心建置，帶動AI伺服器、儲存及網路設備需求，成為接下來業績成長主旋律；同時，企業透過三大公有雲導入Anthropic、Google Gemini、OpenAI等AI模型的需求亦持續增加。邁達特已與多家金融、電信及製造業客戶展開專案導入協作，未來將持續強化技術服務能力，拓展AI基礎建設與雲端應用商機。

邁達特不僅取得AWS最高等級合作夥伴資格，同時還拿下Cisco旗下Splunk的代理權，擴充了企業資安與IT維運解決方案產品線。Splunk涵蓋資安營運與可觀測性兩大領域，能協助企業整合跨系統資料、即時偵測異常並提升營運韌性，在結合既有Cisco產品布局與多年企業IT導入經驗後，邁達特將能夠提供更完整的資安與維運解決方案，強化企業數位韌性。

今年前三季營收維持穩健成長，主要受惠於企業IT基礎建設及軟體、雲端業務成長，Cisco、Dell大型專案陸續完成出貨與結案，加上Red Hat、Microsoft、AWS等軟體及雲端產品線業務持續成長，共同挹注營收成長動能。