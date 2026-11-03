中鴻財報／2026年前三季獲利84萬元 較去年同期轉虧為盈

中鴻（2014）公布財報，今年前三季合併營收141億元，營業毛利3億元，營業利益1,946萬元，歸屬母公司稅後純益84萬元，前三季勉強維持獲利，但金額不高，雖擺脫去年同期的虧損狀態，但凸顯鋼市需求仍顯疲弱，靜待景氣充分復甦。

法人分析，中鴻以熱軋、冷軋及鍍鋅鋼品為主要產品，營運表現與國際熱軋鋼價、原料成本及下游客戶接單情況密切相關。當市場競爭激烈、產品售價難以反映成本時，即使維持一定出貨規模，仍可能出現營收不低、獲利微薄的情況。

值得注意的是，近期亞洲熱軋市場逐漸浮現穩價訊號。越南和發集團11月熱軋內銷盤價維持前月水準，部分亞洲鋼廠亦積極透過調整產量與價格策略，減輕市場供給壓力。

中鴻先前已宣布11月熱軋、冷軋及鍍鋅鋼品內銷盤價每公噸調漲900元，展現改善產品售價與獲利的企圖。若後續鋼價能夠持穩，且原料成本未同步大幅上升，將有助於改善產品利差。

不過，鋼價上漲能否真正轉化為獲利，仍取決於實際成交價格、訂單數量及庫存成本變化。尤其下游客戶在需求尚未明顯回升之前，可能採取保守採購策略，限制鋼廠漲價的落實程度。

財務結構方面，截至9月底，中鴻總資產280億元，總負債158億元，負債占資產比率約56.40%，歸屬母公司業主權益122億元。

展望第4季，中鴻營運能否擺脫低利困境，關鍵仍在亞洲熱軋鋼價能否持續回穩，以及國內外下游需求是否改善。前三季僅小幅獲利，意味後續任何產品價差變動，都可能對全年損益產生明顯影響。