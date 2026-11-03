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信錦財報／第3季每股賺0.02元 第4季低軌衛星產品導入量產
精密機構件大廠信錦（1582）於3日召開董事會，公告2026年第3季財務報告。時序進入傳統PC旺季以及低軌衛星（LEO）業務穩定成長，第3季合併營業收入達23.12億元，季增15.3%、年增6.7%，為近兩年單季的新高。
信錦今年第3季營業毛利為3.28億元，季增15.3%，毛利率14.2%與上季持平。營業損失為0.29億元，主因廠區規模調整而增加了當季的營業費用，但在業外金融商品利益的挹注下，稅前淨利為0.31億元，歸屬於母公司之稅後淨利為314.8萬元，每股稅後盈餘（EPS）為0.02元。
信錦累計2026年前三季合併營業收入為64.34億元，歸屬於母公司之稅後淨利為2.41億元，累計每股稅後盈餘（EPS）為1.67元。展望第4季，信錦表示，低軌衛星新品專案預計逐步導入量產。
根據研調機構預估，2027年全球衛星產業產值可望達美金4,470億元，低軌衛星營運商持續擴大布署數量與提升發射效率，將帶動相關零組件需求，產業供應鏈長期成長趨勢可期。信錦表示，除繼續深耕用戶端設備零件外，也將配合客戶需求與專案進度，推進涵蓋發射端的產品開發，太空相關業務可望為公司中長期營運的成長引擎。
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