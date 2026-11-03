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中碳獲利／第3季稅後純益2.1億元、驟增75% 後市看俏

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄即時報導
中碳董事長黃建智。聯合報系資料照
中碳董事長黃建智。聯合報系資料照

中碳（1723）3日公告，第3季稅後純益2.1億元，與去年同期的1.2億元相比驟增75%，後續隨著技術能量不斷提升，高附加價值產品占比增加，中長期展望看俏，投資價值浮現。

法人指出，中碳公司治理到位，產銷營運正向發展，長期來是中鋼（2002）集團會下金蛋的金雞母。

中碳第3季合併營收21.1億元、年增52%，營業利益2.2億元、年增160%，稅後純益2.1億元，年增75%，單季EPS 0.93元。累計前3季營收54.3億元、年增20%，稅後純益6.9億元、年增40%，前3季EPS 3元，凸顯今年營運與獲利明顯優於去年同期。

法人表示，中碳主要從事煤焦油、輕油等煤化學產品加工，並布局碳材料及高附加價值產品，是中鋼集團發展精緻化學與材料產業的重要企業。

隨著技術能量提升，中碳第3季營收與獲利增幅均高於前3季累計表現，顯示下半年營運動能較去年同期明顯增強。

財務結構方面，截至9月底，中碳總資產120億元，總負債38億元，負債占資產比率約31.5%，整體財務結構維持穩健。

中碳 中鋼 法人 營收

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