宏碁資訊財報／2026年第3季獲利1.94億元創同期新高 每股賺4.68元

雲端及AI服務商宏碁資訊（6811）3日召開董事會，通過2026年第3季財務報告，單季營收為38.22億元，年增73%；營業淨利2.44億元，年增35.6%；稅後淨利1.94億元，年增31%，創同期新高紀錄，每股純益為4.68元，展現穩健的營運動能。

累計2026年1至9月營收達97.46億元、年增31%，已超越2025年全年營收96.6億元；稅後淨利為5.87億元，年增25%，每股盈餘達14.17 元，已接近2025年全年每股盈餘14.36元的水準，整體營運與獲利表現持續提升。

除了受惠於雲端與軟體服務業務持續增長外，旗下子公司宏碁智雲資訊專注於企業多雲服務、雲端資安防護及AI數位員工解決方案。隨著其資訊業務拓展及豐富的雲端架構導入與跨平台整合經驗，為宏碁資訊營運注入長期成長動能。

宏碁資訊將持續聚焦「AI Service Provider」，以「AI智慧與數據應用、雲端與企業轉型、資安韌性防護」三大解決方案策略主軸，整合企業級AI、多雲服務與資安治理能力。除深化技術與服務布局外，宏碁資訊同步扎根人才發展與永續經營，並獲天下雜誌「天下永續公民獎」中堅企業組第8名，並入選天下學習 Cheers「天下人才永續獎」中堅企業組，展現公司在企業永續與人才培育方面的持續投入。