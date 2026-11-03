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達方財報／第3季獲利0.9億元、年大增941.3% 每股賺0.31元
達方（8163）董事會3日通過今年第3季財報，單季毛利率15%，季減1.6個百分點，年增0.9個百分點。稅後純益 0.9億元，季減1.2%，年大增941.3%，每股純益0.31 元。
達方並舉行線上法說會，說明第3季因受筆電需求下修、綠能事業Grofa出貨降溫、原物料漲價及匯率干擾，導致營收與毛利率走弱。
達方累計今年前三季合併營收205.5億元，年增8.8%；毛利率16.5%，年增0.6個百分點。稅後純益2.3億元，年增 77.8%，每股純益0.82元。
達方表示，考量台灣資金市場受公共建設與AI資本支出吸納而趨於緊俏，達方提前展開資金布建。第3季底現金及有價證券拉升至83.47億元，較上季大增約18億元。前三季資本支出6.63億元，低於原先全年10億元的預算規劃，資金主要優先投放於設備升級，廠房投資則相對放緩。
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