達方財報／第3季獲利0.9億元、年大增941.3% 每股賺0.31元

邁達特（6112）3日公告10月營收23.83億元，月增15.2%、年增27.1%，創下歷史新高紀錄。公司表示，成長動能主要來自於企業AI應用需求持續升溫，金融、製造及政府單位投入AI資料中心建置，帶動AI伺服器、儲存及網路設備需求。

2026-11-03 18:05