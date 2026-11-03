智聯服務總經理韓政達退休 施宣輝兼任總座

宏碁（2353）集團旗下智聯服務（6751）高層換血，原總經理韓政達退休，總座一職由將暫由董事長施宣輝兼任。

智聯服務（6751）今年前三季營收14.05億元，稅後純益7,464萬元，每股純益3.36元。

智聯服務今年9月營收2.65億元，月增87.4%、年增158.4%，創下單月歷史新高紀錄，主要受惠客戶IT需求訂單增加所致。

智聯服務表示，業績成長主要受惠半導體產業需求持續成長，帶動市場對資訊科技（IT）及營運科技（OT）解決方案需求提升，成為推升智聯服務營收成長的重要動能。

智聯服務近年先後投資廠務工程公司旭誼與空調工程公司台信能源，逐步建構橫跨IT與OT的完整服務版圖，投資綜效持續顯現。未來，智聯服務將持續整合旗下資源，進一步深化服務生態系，為企業提供涵蓋「IT × OT × 人力服務」的一站式整合解決方案，掌握半導體與高科技產業持續投資及營運需求所帶來的成長契機。