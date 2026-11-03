聚陽營收／10月24.49億元、年增15％ 估第4季ASP續漲

成衣大廠聚陽（1477）3日公告10月營收24.49億元，年增15.05%，連續兩個月繳出雙位數年增，累計前十月營收289.96億元，年增1.28%，繼前九月累計營收由負轉正後，增幅持續擴大。聚陽表示，受惠訂單結構優化、原物料成本反映報價及匯率助攻，帶動營收成長，預估第4季平均銷售單價（ASP）年增5%至7%，短單占比目標提高至15%至20%，後續兩個月營收可望逐月走高。

聚陽指出，10月營收較去年同期成長主要來自產品報價提高，而非出貨量明顯增加。隨著原物料成本上漲，公司逐步反映在產品售價，加上持續篩選訂單，優先承接價格及獲利條件較佳的產品，帶動整體ASP提升，新台幣匯率走勢也有助於營收表現。

值得注意的是，聚陽10月營收雖為今年以來單月低點，但公司表示，主要受到季節性出貨節奏及部分船班延誤影響，10月原本就是營收相對較低的月份。若後續船班正常，預期11月及12月營收將逐月增加，惟年底節慶、塞港及匯率變化，仍可能影響實際出貨時點。

美伊戰爭影響油價，導致市場瞬息萬變。面對市場環境變化，聚陽表示，目前接單策略更重視產品組合及獲利表現，而非一味追求出貨量。由於量大訂單往往可能壓抑毛利率，因此公司寧可適度控制接單量，也要維持合理報價，並透過提升工廠生產效率，確保本業獲利。

展望第4季，聚陽預估出貨量有望維持個位數年增，營收成長將以產品單價提升為主要動能。客戶需求方面，美國市場表現相對較佳，運動服飾訂單也優於居家服飾，有助支撐產品組合及報價，將持續透過優化產品組合及提升生產效率，維持營運與獲利表現。

至於明年營運，聚陽表示，原物料成本反映報價及訂單篩選策略可望延續至第1季，目前訂單陸續接至明年2月，隨著品牌客戶完成年度預算規劃，明年第1季接單情況預計11月中旬將更為明朗。