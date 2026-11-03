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中聯資源財報／前三季獲利7.98億元、年減16% 每股賺3.21元

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄即時報導

中聯資源（9930）公告，今年前三季合併營收101億元，稅後純益7.98億元、年減16%，每股稅後純益3.21元，顯示整體獲利仍受到營收規模及成本結構變化影響。

法人分析，從單季表現觀察，中聯資第3季營收約35.2億元，較第2季略有改善；單季營業毛利約4.6億元，營業利益約3.1億元，歸屬母公司稅後純益約2.61億元，換算單季EPS 1.05元，雖略低於第2季的1.06元，但整體獲利大致持穩。若與第1季比較，第3季營運規模及獲利表現呈現相對穩定格局，反映公司在市場需求變化下，維持獲利韌性。

中聯資是中鋼集團推動循環經濟的重點企業，主要業務涵蓋高爐水泥、轉爐石及其他鋼鐵副產物資源化利用，透過加工處理，將鋼鐵製程產生的副產物轉化為營建材料及可再利用資源。

其中，高爐水泥可應用於混凝土及營建工程，部分取代傳統水泥原料，有助於降低對天然資源的依賴。隨著國內營建業重視低碳建材、公共工程推動循環材料利用，相關產品具有中長期發展空間。

中聯資營運與國內營建工程需求、鋼鐵產業生產活動及資源再生產品銷售情況密切相關。若公共工程及民間建築需求趨緩，可能影響部分產品出貨與價格；鋼鐵副產物供應量及處理成本變化，也可能牽動營運表現。

財務結構方面，截至9月底，中聯資總資產113億元，總負債46億元，歸屬母公司業主權益64億元，整體負債占資產比率約40.81%，財務結構尚屬穩健。

展望第4季，中聯資營運仍須觀察國內營建市場景氣、公共工程需求及資源再生產品銷售動能。隨著低碳建材與循環經濟日益受到重視，公司長期業務具有發展潛力，但能否帶動短期獲利成長，仍取決於實際出貨、產品價格及成本控制成效。

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