合勤控：越南廠明年放量 看好南亞、東南亞等地成長動能

網通廠合勤控營運長林錦蘭今天表示，2027年將力拚擴大市場，深化一級電信營運商布局，市場成長主要來自南亞、南美、東南亞與紐澳地區，越南生產基地今年試產，2027年可望放量。

合勤控今天舉行線上法人說明會，林錦蘭指出，2027年將加強電信營運商布局，擴充國防市場，強化供應鏈及營運軔性，但供應鏈管理仍然非常挑戰，今年越南製造基地已啟用，除對供應鏈物料管控，更有利降低地緣政治風險，符合歐美市場需求。

林錦蘭說，2027年優化產品組合，新產品將推出Wi-Fi8、5G無線光纖網路（PON），並擴大雲端管理，將持續爭取新客戶，推出新產品及新通訊技術，拚AI邊緣運算，強化競爭力。

合勤控認為，除Wi-Fi 8可望2027年出貨，進入大型電信營運商市場，歐洲進行光纖替換，也有機會掌握升級機會，並應用在資料中心。另外，國防市場將持續成長，新領域無人機通訊模組今年已小量出貨。

合勤控統計，前3季淨利歸屬於母公司業主新台幣10.99億元，每股基本盈餘2.71元。前3季寬頻設備占76%、企業網通14%、其他10%。前3季歐洲市場占比44%、新興市場及亞太42%、美洲14%。

林錦蘭指出，第3季因記憶體成本成長超過預期，使電信營運商客戶考慮成本而放緩拉貨，第4季扣除此拉貨放緩因素，其他需求仍在增加中，且寬頻、企業網通業務都會在2027年持續成長。