晶碩第3季營運成長 法人估單季EPS約7元、全年27.1元

晶碩（6491）第3季營收年增19%、季增6.3%。分析師指出，其8、9月單月營收均持穩於7.5億元，主要受惠日本與歐洲市場銷售強勁，而隨著大溪廠新增產能逐月開出，預估第4季營收可維持雙位數年增。

毛利率方面，目前油價尚未回到戰前水準，第3季原料壓力較第2季緩解，但夏季電價及擴線新增設備仍對毛利率形成干擾；第4季隨夏季電價因素消退及高毛利產品出貨占比提升，毛利率可望回升，但大溪廠新產能仍處調適期，將抵銷部分效益下，預估第3、4季毛利率53%、53.4%，每股獲利（EPS）7元、7.1元，全年營收86億元，年增22.3%，毛利率53.2%，EPS 27.1元、年增30.2%。

展望2027年，法人機構表示，由於越南廠於2027年第4季開始量產，且大溪廠擴產計畫尚未擬定，推估2027年營收及獲利的成長將來自今年下半年新增產能的貢獻，以及矽水膠與高階光學產品帶動之產品組合優化下，預估2027年營收99.7億元，年增15.9%，毛利率53.9% ，營益率29.1%。

考量日歐客戶需求、高階產品滲透率提升及海外產能布局，中長期營運成長具支撐，雖新產能效益仍取決於認證、量產與稼動進度，對毛利率及費用控制的實際影響亦須持續追蹤，但持續看好營運後市。