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融程電獲利／第3季14.13億元創新高 EPS達2.63元

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導
融程電董事長呂谷清。記者吳凱中／攝影
融程電董事長呂谷清。記者吳凱中／攝影

工業電腦廠融程電（3416）3日公告2026年第3季財報，受惠邊緣AI、半導體與國防自主無人載具強勁訂單的推升下，帶動單季稅後純益來到2.23億元，季增11.4%、年增25.9%，創下新高紀錄，每股純益為2.63元。

融程電今年第3季營收14.13億元，季增20.1%、年增40.4%，營收創單季歷史新高；營業毛利達5.1億元，季增8.7%、年增31.9%。

累計融程電今年前三季營收為35.36億元，年增34.2%；營業毛利達13.3億元，年增25.3%，毛利率為38%；稅後純益5.67億元，每股純益6.71元，營收、淨利、EPS改寫歷史新高。

融程電表示，在邊緣AI、半導體與國防自主無人載具強勁訂單的推升下，公司營收持續成長。為因應多元市場需求，我們彈性調整生產與出貨配置，預估邊緣AI及國防軍工應用的成長幅度將達五成以上。

針對國防與軍工應用，融程電推出適用於無人載具與機器人的「強固型邊緣AI平台」，積極布局國防軍工、船舶海事、智慧製造、智慧醫療、智慧物流及智慧城市等領域，全面拓展全球產業鏈。

此外，得益於集團通路與供應鏈資源，公司已與關鍵供應商建立長期策略合作夥伴關係，確保料件供應穩定，並將持續深化在國防軍工、醫療保健、半導體及邊緣運算市場的影響力。

展望後市，持續強化在美國、韓國、日本生產組裝行銷，Key Account布局，與加快歐洲的整合，預期整合 EDGE AI 晶片算力和GPU的強固型平板、強固型GCS、強固型手持設備、強固型電腦與強固型筆電業務將持續聚焦九大快速成長產業，即醫療保健、國防、汽車檢測維修、倉儲物流、特殊車輛行動載具整合應用、能源石化應用領域、GCS應用、食品加工自動化、與公共安全。

融程電 EPS 半導體 營收 財報

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