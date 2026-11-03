華邦電第三季毛利率衝70.6% EPS達7.58元、前三季賺15.32元

記憶體漲價效益持續發酵，華邦電（2344）今日公布第3季財報，單季合併營收達823.31億元，季增37.6%、年增278.2%，毛利率攀升至70.6%，營業利益率達53.2%，歸屬母公司稅後純益354.22億元，每股純益（EPS）7.58元；累計前三季EPS達15.32元，展現記憶體供需吃緊、價格上漲帶來的強勁獲利動能。

華邦電第3季毛利率70.6%，較第2季66.2%提高4.4個百分點，營業利益率達53.2%，稅後淨利率42.7%，顯示記憶體價格上漲與產品組合優化，持續推升整體獲利能力。第3季EBITDA達517.81億元，反映本業獲利及現金創造能力同步增強。

從記憶體事業應用別觀察，第3季四大應用市場營收全面成長，其中運算應用季增66%，表現最為突出；通訊應用季增55%，車用及工業應用季增36%，消費性電子應用季增35%。通訊市場以31%的營收占比居首，其次為車用及工業、消費性電子各占26%，電腦應用占17%。

其中，客製化記憶體解決方案（CMS）成為重要成長引擎，第3季營收季增50%，年增超過600%，主要受惠DDR4、LPDDR4需求強勁，以及20奈米製程產品持續放量。20奈米產品占CMS營收比重達66%，16奈米製程也開始貢獻營收，預期2027年起將明顯放大。

快閃記憶體方面，第3季營收季增約34%，高密度NOR Flash及SLC NAND持續受惠AI伺服器、車用與相關應用需求。華邦電並持續擴大24奈米SLC NAND產品布局，強化市場競爭力。

展望第四季，華邦電總經理陳沛銘指出，雖然消費性電子需求出現部分修正，但AI相關需求仍強勁，CMS合約價格仍有調漲空間，預期整體營運可望延續成長，只是成長力道可能較前三季放緩。