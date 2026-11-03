南亞科營收／10月464億元、連12月創新高 年增487%

DRAM大廠南亞科（2408）3日公告10月合併營收464.76億元，月增3.07%，年增487.73%，受惠DRAM價格持續上漲，營收已連續12個月改寫單月新高；累計前十月合併營收3,117.61億元，年增602.15%。

總經理李培瑛日前在法說會上表示，AI需求供需缺口大，第4季DRAM平均銷售單價（ASP）還會持續上漲，毛利率也會再向上，未來增加的產能大部分都有客戶需求確保，也因市場供給太過吃緊，部分策略夥伴也希望透過入股方式確保產能。

價格方面，李培瑛指出，第3季平均銷售單價（ASP）季增約60%，主要是部分舊有長約在6月到期，7月起適用新一季的合約價所帶動，預期第4季價格還會持續上漲，但實際漲幅仍待觀察，不同產品組合漲幅不一，第4季毛利率可望再優於第3季。