快訊

419人受害！帳戶遭自動轉帳 金管會：永豐銀已全數返還4千多萬

胡錦頂著「豔星封號」嫁新聞主播顧安生 相守40年走過生死關頭

驚傳客戶帳戶遭臉部掃描自動盜轉 永豐銀行：因系統程式異常

聽新聞
0:00 / 0:00

南亞科營收／10月464億元、連12月創新高 年增487%

經濟日報／ 記者李孟珊／台北即時報導
南亞科技。記者蘇健忠／攝影
南亞科技。記者蘇健忠／攝影

DRAM大廠南亞科（2408）3日公告10月合併營收464.76億元，月增3.07%，年增487.73%，受惠DRAM價格持續上漲，營收已連續12個月改寫單月新高；累計前十月合併營收3,117.61億元，年增602.15%。

總經理李培瑛日前在法說會上表示，AI需求供需缺口大，第4季DRAM平均銷售單價（ASP）還會持續上漲，毛利率也會再向上，未來增加的產能大部分都有客戶需求確保，也因市場供給太過吃緊，部分策略夥伴也希望透過入股方式確保產能。

價格方面，李培瑛指出，第3季平均銷售單價（ASP）季增約60%，主要是部分舊有長約在6月到期，7月起適用新一季的合約價所帶動，預期第4季價格還會持續上漲，但實際漲幅仍待觀察，不同產品組合漲幅不一，第4季毛利率可望再優於第3季。

南亞科 營收 李培瑛 DRAM 法說會 毛利率

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

南亞科營收／10月464億元 連12月創高、年增近五倍

南電營收／10月62.89億元創新高 月增12.6%、年增69.7%

晶豪科：毛利率維持高檔

十銓前三季EPS衝90.95元 執行長看記憶體缺貨恐延續至2028年

相關新聞

南電營收／10月62.89億元創高 月增12.6%、年增69.7%

IC載板廠南電（8046）3日公告10月合併營收達62.89億元，月增12.6%、年增69.7%，創下單月歷史新高，累計今年前十月合併營收達474.19億元，年增44.95%。

凱基證券輔導騰勢上櫃案 人寵雙引擎與全通路布局 展現成長動能

凱基證券主辦輔導的騰勢股份有限公司（7889）已於9月24日通過櫃買中心審議，並於3日舉辦上櫃前業績發表會，預計於12月上旬掛牌上櫃。騰勢以東方草本植萃研發為核心，受惠於全球健康管理意識提升、精準保健需求成長，以及寵物經濟持續升溫，憑藉「多品牌矩陣」與「全渠道布局」，展現穩健的營運成長動能。

智聯服務總經理韓政達退休 施宣輝兼任總座

宏碁（2353）集團旗下智聯服務（6751）高層換血，原總經理韓政達退休，總座一職由將暫由董事長施宣輝兼任。

牧德營收／10月4.03億元 年增95.59%、續創新高

牧德（3563）3日公告115年10月合併營收約新台幣4.03億元，月增約8.19%、年增約95.59%，單月營收衝破4億元且續創歷史新高，展現公司營運動能穩定成長。

聚陽營收／10月24.49億元、年增15％ 估第4季ASP續漲

成衣大廠聚陽（1477）3日公告10月營收24.49億元，年增15.05%，連續兩個月繳出雙位數年增，累計前十月營收289.96億元，年增1.28%，繼前九月累計營收由負轉正後，增幅持續擴大。聚陽表示，受惠訂單結構優化、原物料成本反映報價及匯率助攻，帶動營收成長，預估第4季平均銷售單價（ASP）年增5%至7%，短單占比目標提高至15%至20%，後續兩個月營收可望逐月走高。

中聯資源財報／前三季獲利7.98億元、年減16% 每股賺3.21元

中聯資源（9930）公告，今年前三季合併營收101億元，稅後純益7.98億元、年減16%，每股稅後純益3.21元，顯示整體獲利仍受到營收規模及成本結構變化影響。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。