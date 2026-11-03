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阿瘦法說會／攜台積電開發員工專屬鞋 明年擴大企業團購及政府標案

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
阿瘦皮鞋董事長羅榮岳。記者林伯東／攝影
阿瘦皮鞋董事長羅榮岳。記者林伯東／攝影

阿瘦（8443）加速轉型布局，從傳統鞋履零售跨足足健康服務市場。阿瘦執行長陳思伃3日於法說會表示，公司已累積超過60萬筆足部量測顧客資料，今年完成三大品牌重新定位，並開出3家導入足健康概念的新型態門市，未來將結合足部量測、個人化鞋墊及會員服務，搶攻35歲以上亞健康行動市場，明年並將推出循環機能鞋新品，擴大企業團購及政府採購業務。

陳思伃表示，台灣65歲以上人口已突破480萬人，占總人口逾兩成，但足部健康需求並非僅限於銀髮族。目前35歲以上人口占比達66.72%，涵蓋長時間通勤、久站及行走需求的中壯年族群，都是阿瘦未來積極爭取的客群。

阿瘦投入動態足壓量測，至今累積超過60萬筆顧客資料，並結合足壓、步態分析及3D列印鞋墊等技術，將足部資料轉化為商品研發依據。今年8月正式宣布由「阿瘦皮鞋」轉型為「ASO阿瘦足健康」，不再僅以銷售鞋履為主，而是提供足部量測、解讀、商品適配及後續追蹤服務。

在品牌布局方面，阿瘦重新劃分三大品牌定位，ASO主攻專業舒適鞋履，ASO+鎖定足健康機能與個人化需求，BESO則以電商為主要銷售通路。公司今年已開出3家新型態門市，並建立Foot ID顧客資料系統，串聯跨店服務紀錄，規劃每三個月回訪追蹤，帶動顧客再購。

企業客戶方面，阿瘦今年與台積電（2330）合作開發員工專屬運動鞋，採用rPET鞋面及可回收TPU鞋底，透過員工平台販售。陳思伃表示，未來將持續爭取企業團購、工作鞋及政府採購專案，拓展傳統門市以外的新客源。

展望2027年，阿瘦規劃6月推出採用海洋回收紗、TPU氮氣中底的循環機能鞋，上半年推進新品及門市服務驗證，下半年擴大企業團銷、政府專案與會員服務試點。

陳思伃指出，公司已導入品牌獨立損益管理制度，強化正價銷售、庫存周轉及商品開發效率，未來將以新客數、服務轉換率及再購率等指標，檢視轉型效益。

法說會 標案 台積電

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