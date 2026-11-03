南電營收／10月62.89億元創新高 月增12.6%、年增69.7%

成衣大廠聚陽（1477）3日公告10月營收24.49億元，年增15.05%，連續兩個月繳出雙位數年增，累計前十月營收289.96億元，年增1.28%，繼前九月累計營收由負轉正後，增幅持續擴大。聚陽表示，受惠訂單結構優化、原物料成本反映報價及匯率助攻，帶動營收成長，預估第4季平均銷售單價（ASP）年增5%至7%，短單占比目標提高至15%至20%，後續兩個月營收可望逐月走高。

2026-11-03 16:46