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南電營收／10月62.89億元創新高 月增12.6%、年增69.7%

經濟日報／ 記者朱子呈／台北即時報導

IC載板大廠南電（8046）3日公布10月合併營收62.89億元，首度突破60億元大關，月增12.6%、年增69.7%，改寫單月歷史新高。累計前十月營收474.2億元，年增45%。

南電9月營收55.86億元，10月再增加約7.03億元，公司指出，營收增加主要受市場需求成長影響。

展望後市，法人看好ABF及BT載板需求維持強勁，昆山廠產能利用率提升，加上載板報價延續漲勢，可望支撐營收與獲利成長。隨產能利用率提高、產品組合優化及價格調升，毛利率也有望同步改善。

中長期而言，法人預期，南電2027年第1季開始供應超微（AMD）新一代Venice伺服器處理器ABF載板，增添高階應用成長動能。新產能開出前，公司擴產主要聚焦既有產線瓶頸改善；嘉義新廠則預計2029年量產，目標布局CoPoS載板，持續擴大先進封裝相關商機。

南電 營收 毛利率

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