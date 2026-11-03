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南亞科營收／10月464億元 連12月創高、年增近五倍

經濟日報／ 記者朱子呈／台北即時報導
南亞科。聯合報系資料照
南亞科。聯合報系資料照

DRAM大廠南亞科（2408）3日公布10月合併營收464.76億元，月增3.1%、年增487.7%，連續12個月改寫單月歷史新高。累計前十月營收約3,117.6億元，年增約602.2%，突破3,000億元大關。

南亞科9月營收450.91億元，10月進一步攀升至464.76億元，單月增加13.85億元，延續下半年營收成長走勢。公司說明，營收成長主要受市場需求增加帶動。

展望後市，總經理李培瑛日前表示，DRAM供需持續吃緊，第4季平均售價仍有上漲空間，毛利率也有機會進一步提高。AI運算需求持續擴張，排擠手機、PC及一般消費性產品的記憶體供給，加上供應端庫存偏低，支撐產品價格維持高檔。

供應吃緊也帶動客戶積極洽談長約。李培瑛指出，南亞科長期供貨協議覆蓋率約五至七成，部分客戶希望將原本三個月的合約延長至三年甚至更久。由於新廠建置、設備交付與製程導入均需要時間，短期供給難以迅速跟上需求，產品售價仍是後續營運的重要支撐。

南亞科 營收 DRAM

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