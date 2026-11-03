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騰輝獲利／自結9月每股賺2.7元 逼近第2季整季獲利

經濟日報／ 記者尹慧中／台北即時報導
騰輝電子董事長王有慈（中）、總經理鍾健人（右）、董事邱奕誠（左）。記者尹慧中／攝影
騰輝電子董事長王有慈（中）、總經理鍾健人（右）、董事邱奕誠（左）。記者尹慧中／攝影

銅箔基板廠騰輝電子-KY（6672）3日應主管機關要求公告9月自結獲利，9月合併營收10.21億元，年增201.68%，稅前淨利2.96億元，年增598.47%，本期淨利2.22億元，年增487.37%，9月每股稅後純益達2.70元，9月已賺進第2季每股獲利2.96元的91.2%。

騰輝9月合併營收10.21億元，已再次改寫歷史新高，月增26.68%、年增201.68%，累積今年1-9月合併營收53.52億元，年增69.47%。

騰輝該公司先前已應主管機關要求公告8月獲利，8月合併營收8.06億元，年增133.24%，稅前淨利2.2億元，年增556.6%，本期淨利1.65億元，年增568.12%，每股稅後純益2元。

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