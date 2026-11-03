信邦營收／10月33.88億元 連續七個月創新高

信邦（3023）公布自結10月合併營收為33.88億元，較9月33.49億元成長1.19%，比去年同期25.67億元成長32%；累計前10月合併營收為305.72億元，較去年同期成長16.89%。

面對生成式人工智慧（AI）晶片掀起的強勁浪潮，全球半導體高階設備正迎來爆發性成長。信邦強調，公司目前於「半導體高階設備、人形機器人、商用無人機」等三大前瞻利基領域的策略布局已全面成形。未來隨著高階客製化新產品陸續投產，將進一步優化產品組合與毛利表現，引領信邦邁向下一波成長巔峰。

信邦指出，10月合併營收已連續7個月創公司成立以來單月營收歷史新高；累計前10月合併營收亦創下歷年同期新高。10月營收持續衝高，主要受惠於汽車及電子周邊等領域銷售增加，分別較9月增長47.04%及3.63%。

MAGIC 五大產業累計前10月表現，相較於去年同期，醫療及健康照護產業成長26.99%、汽車產業成長30.53%、綠能產業減少6.81%、工業應用產業成長39.72%、通訊及電子周邊產業減少4.31%。

產品別銷售比重，連接線組生產銷售占合併營收78.41%；連接器及零組件銷售占21.59%。

產業別的銷售分布，工業應用產業占合併營收37.07%；通訊及電子周邊產業占20.11%；汽車產業占16.92%；綠能產業占16.28%；醫療及健康照護產業占9.62%。