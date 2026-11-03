信邦10月營收33.88億年增逾3成 連7個月創新高

連接器線大廠信邦今天公布10月營收新台幣33.88億元，較去年同期大幅成長32%，也比9月再增加1.2%，已連續7個月營收創歷史新高。

累計信邦今年前10月營收305.72億元，較去年同期增加16.89%，也創下歷年同期新高。

信邦表示，10月營收創高，主要受惠於汽車事業銷售增加，比9月大幅成長47%，另外電子週邊事業10月營收月增3.63%。

累積今年前10月信邦5大事業表現，其中工業應用事業營收年成長39.72%，表現最佳，接著是汽車事業成長30.53%，醫療及健康照護事業成長26.99%。

至於通訊及電子週邊事業今年前10月營收年減4.31%，綠能事業年減6.81%，表現相。

獲利方面，信邦也剛公布第3季財報，累積今年前3季歸屬母公司淨利26.79億元，年增10.92%，呈雙位數成長；每股稅後純益11.16元，已賺進1個股本。