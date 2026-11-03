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光通訊出貨動能續強 法人調升全新獲利預估值及目標價

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北即時報導

全新（2455）隨光電子營收占比及基板供應增加，第3季毛利率及獲利優於預期，法人預期，2027年接收端200G光偵測器（PD）及連續波雷射（CW Laser）、電吸收調變雷射（EML）需求強勁，獲利延續高成長，調高獲利預估值及目標價

投顧法人分析，展望第4季，全新拜InP基板獲中國大陸批准出口，且客戶自行攜帶基板，預期單季營運將有望持續成長，光通訊產品持續強勁，有機會帶動光電子營收占比大於微電子，進一步推升整體毛利率表現，獲利同步水漲船高。

在接收端方面，全新既有美系大客戶200G PD已進入量產，需求逐季增加，目前並未其他光通訊零組件供應限制而出現下修，由於200G PD技術門檻及產品單價均明顯優於100G PD，隨2027年1.6T光模組滲透率提升，法人看好將成為主要成長來源。

法人指出，發射端部分，日系CW Lase客戶需求強勁，現有量產產品以100mW為主，並持續開發200至400mW高功率產品，新增美系客戶已進入產品認證，未來若順利量產，將帶來額外出貨貢獻。

EML方面，全新兩家客戶已通過性能驗證，目前進行可靠度測試，法人預期2026年底前有機會完成認證，2027年有望開始貢獻明顯營收。

發射端產品毛利率普遍優於接收端，且隨日系CW Laser既有客戶成長、美系新客戶加入及EML逐步量產，法人評估，2027年發射端營收有機會超越接收端，未來光電子業務成長不僅來自200G PD出貨增加，也將受惠發射端占比提升及高功率規格升級。

光通訊 法人 目標價

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