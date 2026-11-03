快訊

91APP被駭教你「補償申請」！網見Google表單狂轟：資安真的0分

回響／發展AI產業非棄土場 謝國樑：台肥一廠應和未來四接相輔相成

新台幣續貶引發賣壓潮 台積收跌35元拉低台股下挫1,612點

聽新聞
0:00 / 0:00

AI伺服器動能轉強 法人調高和碩獲利預估值及目標價

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北即時報導

和碩（4938）受惠iPhone 18 Pro及人工智慧（AI）機櫃出貨量優於預期，第3季營收成長力道強勁，法人預期，第4季營收可望續創高點，年增逾20%，未來有機會取得SpaceX的AI伺服器訂單，調高獲利預估值及目標價。

投顧法人分析，和碩第3季營收大幅攀升至3,890.7億元，季增41.7%，年增 50.8%，繳出超標成績單，主因在於iPhone 18 Pro量產直接帶動通訊營收，加上美國客戶的輝達（NVIDIA）GB200及GB300機櫃級系統新訂單開始出貨。

隨伺服器貢獻持續提升，法人預期，第4季營收可望更上一層樓，季增低個位數百分比，換算年增率超過20%，續創歷史新高，雖然記憶體等關鍵零組件短缺影響消費性電子產品，但AI伺服器出貨動能仍有利於填補缺口。

法人指出，和碩2026年下半年預估AI伺服器營收占比約達20%，2027年有很大機會取得SpaceX的AI伺服器訂單，進一步推動出貨量，AI 伺服器營收占比可望由2026年約16%進一步提升至2027年33%，年增178%，成為僅次於iPhone的第二大業務。

和碩 伺服器 法人

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

AI加速器貢獻明顯提升 法人調高聯發科獲利預估值

HPC、邊緣 AI長期營收提升可期 法人調高瑞昱獲利預估值及目標價

華邦電探149.5元！環球晶、富世達法說前齊跌 市場關注焦點一次看

安圖斯衝AI伺服器市場

相關新聞

光通訊出貨動能續強 法人調升全新獲利預估值及目標價

全新（2455）隨光電子營收占比及基板供應增加，第3季毛利率及獲利優於預期，法人預期，2027年接收端200G光偵測器（PD）及連續波雷射（CW Laser）、電吸收調變雷射（EML）需求強勁，獲利延續高成長，調高獲利預估值及目標價。

世紀併購變大利空？邁威爾、Lumentum 重挫 穩懋跌停領跌光通訊族群

AI資料中心光通訊版圖再掀世紀級整併，邁威爾斥資1,150億美元收購Lumentum，原被市場視為CPO產業布局的重要訊號，但美股兩家公司股價公布消息後反而重挫，賣壓也延續至台股。光通訊族群3日普遍走弱，穩懋（3105）、聯亞（3081）、華星光（4979）盤中紛紛觸及跌停，訊芯-KY（6451）及鼎元（2426）等也同步承壓。

AI需求還是旺 台玻啟動第四期大擴產 股價逆勢飆漲

AI持續拉動高階玻纖布需求，台玻（1802）董事會2日通過第四期擴產計畫，將投資72.6億元擴充桃園、鹿港及大陸蚌埠產能。台玻董事長林伯豐表示，客戶對高階產能需求量大，台玻將緊跟客戶腳步、積極擴產。消息傳出後台玻3日股價飆漲，盤中大漲近9%，並爆出20萬成交量。

宏達電第3季轉盈每股純益0.26元 股價逆勢上漲挑戰40元關卡

宏達電（2498）公布2026年第3季合併財務報告，單季毛利率40.1%，歸屬於母公司業主淨利2.2億元，每股純益0.26元，終止連續三個季度虧損；單季獲利轉虧為盈，激勵3日股價開高，一度拉升至40.4元，站上5日線，朝月線及季線挺進。

美股吸金力道再升溫 AI財報分歧加劇科技股震盪

近期經濟數據支撐股市表現，但AI相關類股波動升溫，資金面則持續向美股集中。根據EPFR截至2026年10月28日資料，美國股票型基金近一周淨流入148.69億美元，明顯高於其他主要區域；全球新興市場亦吸引21.45億美元淨流入，亞洲不含日本小幅流入2.23億美元。相較之下，已開發歐洲淨流出22.65億美元、拉丁美洲淨流出8.49億美元，反映市場波動升高之際，全球資金在區域配置上仍呈現明顯分化。

12檔PCB、光通訊買盤點火 富喬、眾達等股價逆勢突圍

台股昨（2）日受美科技股重挫拖累，失守45,000點關卡，隨波段跌勢已深，富喬（1815）、眾達-KY等印刷電路板、光通訊族群吸引買盤進場，點火股價轉強。法人評估短線醞釀跌深反彈，但抄底宜量力而為，不過度躁進。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。