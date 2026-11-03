AI伺服器動能轉強 法人調高和碩獲利預估值及目標價

和碩（4938）受惠iPhone 18 Pro及人工智慧（AI）機櫃出貨量優於預期，第3季營收成長力道強勁，法人預期，第4季營收可望續創高點，年增逾20%，未來有機會取得SpaceX的AI伺服器訂單，調高獲利預估值及目標價。

投顧法人分析，和碩第3季營收大幅攀升至3,890.7億元，季增41.7%，年增 50.8%，繳出超標成績單，主因在於iPhone 18 Pro量產直接帶動通訊營收，加上美國客戶的輝達（NVIDIA）GB200及GB300機櫃級系統新訂單開始出貨。

隨伺服器貢獻持續提升，法人預期，第4季營收可望更上一層樓，季增低個位數百分比，換算年增率超過20%，續創歷史新高，雖然記憶體等關鍵零組件短缺影響消費性電子產品，但AI伺服器出貨動能仍有利於填補缺口。

法人指出，和碩2026年下半年預估AI伺服器營收占比約達20%，2027年有很大機會取得SpaceX的AI伺服器訂單，進一步推動出貨量，AI 伺服器營收占比可望由2026年約16%進一步提升至2027年33%，年增178%，成為僅次於iPhone的第二大業務。