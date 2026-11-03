台股殺聲隆隆 凱基金一度重挫逾6%、華南金相對抗跌

台股跌破半年線後，3日指數開低走低，盤中更是殺聲隆隆，大跌超過千點，其中，金融保險指數也一度下殺近3%，從金融股表現來看，其中又以凱基金（2883）跌幅最深，一度重挫逾6%至34.90元；反觀華南金（2880）股價表現則相對抗跌，股價早盤在平盤下附近震盪，午盤過後更是力拼由黑翻紅，目前股價仍守在月線之上。

大盤開低走低，金融股也難以倖免，凱基金今年以來股價翻倍，9月下旬更一度攀至40.8元，登上上市金控「40元俱樂部」的一員，不過40元關卡僅維持數日，加上近期大盤高檔下跌，凱基金股價也出現修正，3日股價開低走低，盤中一度下跌至34.9元、下跌6.31%，失守季線關卡。

除了凱基金之外，包括統一證（2855）也一度下跌超過5%；彰銀（2801）及富邦金（2881）、元大金（2885）也一度下跌超過3%；反觀，華南金（2880）股價3日雖然下跌，但盤中一度由黑翻紅，在金融股族群表現中相對抗跌，目前股價仍守在月線之上。