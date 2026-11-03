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博弘財報／ AI 雲端轉型需求強勁 前三季營收創新高、營業利益轉正

經濟日報／ 記者秦鈺翔／台北即時報導

台灣多雲解決方案領導品牌博弘雲端（6997）於2日公布第3季財務報告。第3季合併營收 14.50 億元，季減8.2%，年增 29.3%，稅後純益2,900萬元，季減11%，年增35.9%，每股純益（EPS） 1.30 元。受惠 AI 及雲端數位轉型持續成長，以及專業服務業務快速擴張，累計前三季營收達 41.51 億元，創歷史新高，營業利益亦順利轉正。

博弘表示，公司持續落實客戶授信管理並優化雲端代理服務客戶組成，短期影響雲端代理服務營收規模；不過受惠於 AI 與雲端轉型需求持續成長，第3季整體營收仍較去年同期成長 29.3%，其中雲端代理服務收入佔合併營收 92%，季減11.1%，年增 27.3；專業服務收入則躍升至 6%，季增54.8%，年增113.7%。

獲利結構方面，受惠於專業服務營收佔比攀升，提升整體毛利表現。同時，公司持續強化授信政策與帳款管理，第一季提列之預期信用減損因帳款陸續收回而認列迴轉利益。在核心業務穩健成長及財務控管效益挹注下，累計前三季營業利益順利轉正。

展望 2026 年第四季，由 AI Agent 驅動的數位轉型已在各行各業發生，而資安與 AI 治理更是企業導入 AI 應用時不可或缺的要件。今年適逢博弘雲端深耕產業屆滿二十周年，作為企業雲端與 AI 轉型的關鍵推手，博弘在新任總經理陳仲儒的帶領下，正式提出「Next AI」發展策略，協助企業走好 AI 導入的下一步，為下一階段由AI 驅動的成長挹注強勁動能。

總經理陳仲儒表示：「企業導入 AI 的下一步，不只是『有沒有用』。用了以後，會不會用好？用得好，看不看得見？看得見，管不管得住？這是博弘提出『Next AI』策略的起點。從雲端算力讓 AI 上線，到數據與場景落地讓 AI 用好；從成本與成效的可視化讓價值看得見，到資安與 AI 治理讓風險管得住，博弘結合二十年累積的多雲技術、夥伴生態系，以及 MSP、MSSP 服務，陪伴客戶走完 AI 導入的每一步。這也是博弘提升高附加價值服務比重、推動營收與獲利結構持續改善的方向，為股東創造長期價值。」

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