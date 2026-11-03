世紀併購變大利空？邁威爾、Lumentum 重挫 穩懋跌停領跌光通訊族群

AI資料中心光通訊版圖再掀世紀級整併，邁威爾斥資1,150億美元收購Lumentum，原被市場視為CPO產業布局的重要訊號，但美股兩家公司股價公布消息後反而重挫，賣壓也延續至台股。光通訊族群3日普遍走弱，穩懋（3105）、聯亞（3081）、華星光（4979）盤中紛紛觸及跌停，訊芯-KY（6451）及鼎元（2426）等也同步承壓。

美國IC設計大廠邁威爾（Marvell）2日宣布，將以全股票方式收購光通訊大廠Lumentum全部股權，交易企業價值約1,150億美元，預計2028年上半年完成。根據彭博資訊資料，若以股權價值計算，這是今年全球規模最大的企業併購案，若排除馬斯克旗下SpaceX與xAI合併案，更是科技業史上最大規模的併購交易。

然而，市場並未因這樁世紀級交易買單。由於收購採全股票方式，加上邁威爾股價近期大幅下挫，原先的收購溢價明顯縮水，引發投資人對股權稀釋、整合效益及監管審查的疑慮。Lumentum 2日股價重挫18.6%，收在684.4美元，成為當日標普500指數表現最差成分股；邁威爾也下跌12.7%，顯示投資人對高價併購案的態度轉趨審慎。

受到美股光通訊指標股重挫影響，台股相關供應鏈3日也面臨賣壓。穩懋盤中下殺530元跌停價，聯亞一度觸及2,175元跌停價，華星光、訊芯-KY（6451）及鼎元等也同步走跌。

從產業布局來看，邁威爾此次收購的戰略意義，在於整合自身數位訊號處理器（DSP）技術與Lumentum的雷射光源，進一步打造完整的CPO解決方案，藉此強化AI資料中心高速光互連布局，並與博通等競爭對手爭奪市場。

法人及業界則看好，隨著光通訊技術加速升級，台廠供應鏈可望迎來新的分工機會。其中，鴻海（2317）集團旗下訊芯-KY具備相關光通訊布局，鼎元則積極切入光通訊元件市場。業界指出，Lumentum及日系廠商將部分光偵測器（PD）產能轉向雷射產品，可能釋出MPD及200G PD等元件訂單，由台廠承接，鼎元因此受到關注。

值得注意的是，AI資料中心持續擴大資料傳輸需求，銅線在傳輸速度及能源效率上的限制日益浮現，光通訊已成為下一階段基礎建設的重要技術。這場併購案雖然短線引發市場重新評價，但長線仍凸顯光學元件、雷射光源與CPO整合的重要性，後續台廠能否將產業需求轉化為實際訂單與營收，將是觀察族群行情能否延續的關鍵。