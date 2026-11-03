快訊

人口探底／零付費翻轉移工市場 長照家庭憂搶不贏製造業致照顧空窗

她來自遙遠國度曼尼普爾：印度跨性別的血淚故事

北投市場拆除工程鷹架壓傷4人 蔣萬安將重罰、石舫亘暫停掃街

聽新聞
0:00 / 0:00

世紀併購變大利空？邁威爾、Lumentum 重挫 穩懋跌停領跌光通訊族群

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導

AI資料中心光通訊版圖再掀世紀級整併，邁威爾斥資1,150億美元收購Lumentum，原被市場視為CPO產業布局的重要訊號，但美股兩家公司股價公布消息後反而重挫，賣壓也延續至台股。光通訊族群3日普遍走弱，穩懋（3105）、聯亞（3081）、華星光（4979）盤中紛紛觸及跌停，訊芯-KY（6451）及鼎元（2426）等也同步承壓。

美國IC設計大廠邁威爾（Marvell）2日宣布，將以全股票方式收購光通訊大廠Lumentum全部股權，交易企業價值約1,150億美元，預計2028年上半年完成。根據彭博資訊資料，若以股權價值計算，這是今年全球規模最大的企業併購案，若排除馬斯克旗下SpaceX與xAI合併案，更是科技業史上最大規模的併購交易。

然而，市場並未因這樁世紀級交易買單。由於收購採全股票方式，加上邁威爾股價近期大幅下挫，原先的收購溢價明顯縮水，引發投資人對股權稀釋、整合效益及監管審查的疑慮。Lumentum 2日股價重挫18.6%，收在684.4美元，成為當日標普500指數表現最差成分股；邁威爾也下跌12.7%，顯示投資人對高價併購案的態度轉趨審慎。

受到美股光通訊指標股重挫影響，台股相關供應鏈3日也面臨賣壓。穩懋盤中下殺530元跌停價，聯亞一度觸及2,175元跌停價，華星光、訊芯-KY（6451）及鼎元等也同步走跌。

從產業布局來看，邁威爾此次收購的戰略意義，在於整合自身數位訊號處理器（DSP）技術與Lumentum的雷射光源，進一步打造完整的CPO解決方案，藉此強化AI資料中心高速光互連布局，並與博通等競爭對手爭奪市場。

法人及業界則看好，隨著光通訊技術加速升級，台廠供應鏈可望迎來新的分工機會。其中，鴻海（2317）集團旗下訊芯-KY具備相關光通訊布局，鼎元則積極切入光通訊元件市場。業界指出，Lumentum及日系廠商將部分光偵測器（PD）產能轉向雷射產品，可能釋出MPD及200G PD等元件訂單，由台廠承接，鼎元因此受到關注。

值得注意的是，AI資料中心持續擴大資料傳輸需求，銅線在傳輸速度及能源效率上的限制日益浮現，光通訊已成為下一階段基礎建設的重要技術。這場併購案雖然短線引發市場重新評價，但長線仍凸顯光學元件、雷射光源與CPO整合的重要性，後續台廠能否將產業需求轉化為實際訂單與營收，將是觀察族群行情能否延續的關鍵。

穩懋 光通訊 威爾

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

今年最大收購案！邁威爾砸1,150億美元併Lumentum

達成協議！邁威爾全股票收購Lumentum 企業價值達1150億美元

美股收盤／晶片股賣壓沉重費半大跌3% 標普那指吐回漲幅收黑

台股跌完準備大反攻！陳龍揭科技巨頭負現金流真相 揭3大看多理由

相關新聞

世紀併購變大利空？邁威爾、Lumentum 重挫 穩懋跌停領跌光通訊族群

AI資料中心光通訊版圖再掀世紀級整併，邁威爾斥資1,150億美元收購Lumentum，原被市場視為CPO產業布局的重要訊號，但美股兩家公司股價公布消息後反而重挫，賣壓也延續至台股。光通訊族群3日普遍走弱，穩懋（3105）、聯亞（3081）、華星光（4979）盤中紛紛觸及跌停，訊芯-KY（6451）及鼎元（2426）等也同步承壓。

AI需求還是旺 台玻啟動第四期大擴產 股價逆勢飆漲

AI持續拉動高階玻纖布需求，台玻（1802）董事會2日通過第四期擴產計畫，將投資72.6億元擴充桃園、鹿港及大陸蚌埠產能。台玻董事長林伯豐表示，客戶對高階產能需求量大，台玻將緊跟客戶腳步、積極擴產。消息傳出後台玻3日股價飆漲，盤中大漲近9%，並爆出20萬成交量。

宏達電第3季轉盈每股純益0.26元 股價逆勢上漲挑戰40元關卡

宏達電（2498）公布2026年第3季合併財務報告，單季毛利率40.1%，歸屬於母公司業主淨利2.2億元，每股純益0.26元，終止連續三個季度虧損；單季獲利轉虧為盈，激勵3日股價開高，一度拉升至40.4元，站上5日線，朝月線及季線挺進。

美股吸金力道再升溫 AI財報分歧加劇科技股震盪

近期經濟數據支撐股市表現，但AI相關類股波動升溫，資金面則持續向美股集中。根據EPFR截至2026年10月28日資料，美國股票型基金近一周淨流入148.69億美元，明顯高於其他主要區域；全球新興市場亦吸引21.45億美元淨流入，亞洲不含日本小幅流入2.23億美元。相較之下，已開發歐洲淨流出22.65億美元、拉丁美洲淨流出8.49億美元，反映市場波動升高之際，全球資金在區域配置上仍呈現明顯分化。

12檔PCB、光通訊買盤點火 富喬、眾達等股價逆勢突圍

台股昨（2）日受美科技股重挫拖累，失守45,000點關卡，隨波段跌勢已深，富喬（1815）、眾達-KY等印刷電路板、光通訊族群吸引買盤進場，點火股價轉強。法人評估短線醞釀跌深反彈，但抄底宜量力而為，不過度躁進。

耐特19日掛牌

高性能複合材料大廠耐特（8058）預計11月19日掛牌上市，董事長陳勲森表示，隨著半導體及備援電池模組（BBU）高階材料應用持續擴大，耐特產品組合逐步朝高附加價值領域轉型，衝刺獲利。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。