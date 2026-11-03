宏達電第3季轉盈每股純益0.26元 股價逆勢上漲挑戰40元關卡

宏達電（2498）公布2026年第3季合併財務報告，單季毛利率40.1%，歸屬於母公司業主淨利2.2億元，每股純益0.26元，終止連續三個季度虧損；單季獲利轉虧為盈，激勵3日股價開高，一度拉升至40.4元，站上5日線，朝月線及季線挺進。

宏達電第3季營收7.6億元；毛利率40.1%；營業淨損5.1億元，營業利益率為負66.3%，較第2季負93.2%改善；歸屬母公司業主淨利2.2億元；每股純益0.26元；累計今年前3季營收20.3億元，年減4.2%；稅後淨損3.02億元；每股淨損0.36元。

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宏達電第3季重返獲利，終止連續3個季度的虧損，3日股價以39.9元開高，一度拉升至40.4元，收復5日線及40元關卡價，盤中漲幅逾3%，朝月線及季線挑戰的企圖強烈。